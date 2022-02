G20.- Oxfam pide al G20 un debate a fondo sobre vacunas, hambre y cambio climático

09-03-2021 March 9, 2021, Nairobi, Kenya: A healthcare worker administers an Oxford/AstraZeneca COVID-19 vaccine to her colleague at Mutuini Hospital in Nairobi. .Kenya on March 3, 2021 received its first batch of 1.02 million doses of Oxford/AstraZeneca through global COVAX scheme as part of the 24 million doses the country is expected to import in a couple of months. The vaccine which is currently being distributed to various stations across the country will first be administered to healthcare workers, teachers and people whose immunity is compromised. POLITICA Europa Press/Contacto/Dennis Sigwe



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La ONG Oxfam Intermón ha instado a los líderes mundiales que acudirán a la cumbre del G20 en Roma a aprovechar la "oportunidad" que supone este foro para tratar la desigualdad que persiste en el mundo en materia de vacunas, inseguridad alimentaria o lucha contra el cambio climático, con vistas también a que haya una recuperación económica justa tras la pandemia de COVID-19.



El director de Oxfam Intermón, Franc Cortada, quiere que los líderes mundiales no sigan como hasta ahora --"hablar un poco sobre el tema y no hacer nada-- y apuesten por "un futuro más brillante, saludable y sostenible para todos", en el que no haya "una riqueza extrema para unos pocos".



"Es el momento para que los líderes del G20 sean audaces. Pueden ayudar a vencer la pandemia y crear un mundo justo y equitativo para que todos prosperemos y no solo sobrevivamos", ha resaltado, en un comunicado en el que la ONG ha lamentado, entre otras cosas, el acaparamiento de vacunas contra la COVID-19.



Para Oxfam, se trata de un "escándalo imperdonable". De los 1.800 millones de dosis prometidas hace un año a países pobres solo han llegado el 14 por ciento y se estima que solo el 1,8 por ciento de quienes viven en las naciones con menos recursos han recibido la pauta de vacunación completa.



"Nadie estará a salvo del coronavirus hasta que todas las personas lo estemos. Sin embargo, los países ricos y las empresas farmacéuticas han creado una vacuna del apartheid", ha sentenciado Cortada, que ha abogado también por compartir derechos y tecnologías y aumentar la fabricación de fármacos.



MÁS DE 40 MILLONES DE PERSONAS AL LÍMITE



Más de 40 millones de personas sufren niveles extremos de hambre, debido en gran medida a los daños colaterales de la emergencia sanitaria, y los precios de los alimentos se han disparado un 40 por ciento. En opinión de Cortada, "la pandemia ha puesto de manifiesto y ha exacerbado nuestro sistema económico quebrado y desigual".



"La riqueza de los multimillonarios ha aumentado de 8 billones de dólares a 15 billones en solo dos años, mientras que cientos de millones de personas se enfrentan a situaciones de crisis de hambre y pobreza", ha añadido el responsable de Oxfam Intermón.