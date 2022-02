Fútbol/Primera.- Crónica del Levante - Atlético de Madrid, 2-2

El VAR atormenta al Atlético



Los rojiblancos empatan contra el Levante tras polémico penalti en el '87



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid empató frente al Levante (2-2) este jueves en un partido marcado por la polémica a tres minutos del final debido a un polémico penalti -tras un uso perverso del VAR-, que permitió a Enes Bardhi firmar su doblete y dejar a los colchoneros con la miel en los labios tras un partido mediocre del vigente campeón.



El equipo de Diego Pablo Simeone fue víctima del VAR. Tenía todo encarrilado para sumar los tres puntos gracias a un gol de Matheus Cunha a cuarto de hora para el '90, pero la intervención del videoarbitraje ensució el final con una decisión difícil de entender. Un centro de Morales, que tocó De Frutos -sin dirección a portería- rozó en el brazo de Lodi y las cámaras señalaron al rojiblanco.



Ni el árbitro, ni González Fuertes, ni los jugadores del Levante protestaron un posible penalti. Ni tan siquiera sabían qué jugada estaba comprobando el colegiado cuando decidió parar el encuentro. Sin embargo, no lo dudó mucho tiempo y decretó la pena máxima. Bardhi hizo gala de su elegancia desde los 11 metros y no falló por segunda vez este jueves.



La puntilla para un Atlético que empezó encontrando soluciones y con la agresividad que tanto se había echado de menos en días como el del Liverpool. El inicio fue distinto, con más presión y con el hambre que le corresponde a los colchoneros. Griezmann, a los 11 minutos, estrenó el marcador en un córner que sacó él mismo y terminó rematando con la cabeza tras dos rechaces en el área pequeña.



Y fue entonces cuando el guion se invirtió, el gol relajó a los pupilos del 'Cholo' y el Levante, con muchísima necesidad en la tabla, comenzó a subir sus líneas para ahogar la salida de su oponente. Una caída tonta de Luis Suárez sobre Vezo supuso penalti a favor de los granotas. Bardhi marcó y todo Orriols saltó de felicidad. El empate devolvió un nuevo escenario al encuentro.



En la segunda mitad, tras los cambios de De Paul y Correa, el Atlético volvió a dominar los espacios, a buscar la espalda del rival y a correr por la banda buscando los centros de Carrasco. Un Atleti más reconocible que -pese a tener algún susto- hizo lo más complicado logrando nuevamente ponerse por delante. Y fue con el brasileño Cunha. Su primer gol.



El campeón olímpico definió con tranquilidad tras aprovechar un pase exquisito de De Paul, una de las mejoras armas de Simeone, y el partido se durmió. Los de Javier Pereira se volcaron y en la jugada más inesperada encontraron un empate que se produjo en el minuto 87 y se marcó en el 90. Cosas del VAR.



Aún así, todavía hubo tiempo para 8 minutos de añadido en donde el Levante estuvo más cerca del tercero que el Atlético, que perdió toda fuerza con esa polémica decisión del árbitro. El reparto de puntos deja a los colchoneros en la sexta posición, con un partido menos, a cinco puntos del liderato, mientras que el Levante no sale del descenso.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (1-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



LEVANTE: Aitor Fdez; Son (Miramón, min.70), Franquesa, Róber, Duarte, Vezo; Malsa (Martínez, min.76), Pepelu (De Frutos, min.80); Bardhi, Morales y Dani Gómez (Cantero, min.70).



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso (Lodi, min.67), Carrasco; Koke, Herrera (De Paul, min.59); Joao Félix, Griezmann (Cunha, min.72) y Luis Suárez (Correa, min.59).



--GOLES:



0-1, min.11, Griezmann.



1-1, min.37, Bardhi, de penalti.



1-2, min.76, Cunha.



2-2, min.90, Bardhi, de penalti.



--ÁRBITRO: González Fuertes (C.Asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla a Mario Hermoso (min.17), Felipe (min.25), Koke (min.65) y Correa (min.86) en el Atlético; y a Pepelu (min.40) en el Levante. Expulsó al entrenador rojiblanco Diego Pablo Simeone por doble amonestación (min.53 y 80) y a Róber (min.96 y 99) en el Levante.



--ESTADIO: Ciutat de València. 16.298 espectadores.