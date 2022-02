Fútbol.- Simeone: "Me sentí como cuando jugaba y te están buscando para la segunda amarilla"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, cree que el colegiado Gonzalo Fuertes debió entender que hizo algún "gesto innecesario" para expulsarse este jueves ante el Levante y confesó que se sintió como cuando era jugador y le buscaban para enseñarle la segunda amarilla, mientras que eludió opinar en profundidad sobre la jugada del penalti que originó el 2-2 porque no quería "excusas" y porque lo que es "urgente" es que deben "mejorar".



"El árbitro habrá interpretado que hice un gesto innecesario para la justicia que él comanda desde dentro del campo. Me sentí como cuando jugaba, tienes una amarilla y te están buscando para la segunda en cualquier momento, y apareció", señaló Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro.



El técnico argentino no quiso opinar sobre la jugada del penalti, aunque tiró de ironía. "No interpreto nada, nosotros tenemos que mejorar como equipo y no poner excusas por la actuación del árbitro, por el gol de ellos sobre el final de penalti, por el penalti del primer tiempo, por las 200 patadas a Joao (Felix) que ninguna tuvo consecuencia...", subrayó.



"Tenemos que trabajar y tratar de salir de este momento, una cosa negativa trae la otra y rápidamente tenemos que hacernos fuertes entre nosotros y construir porque el equipo continuamente hace dos goles y nos están lastimando todas estas situaciones que debemos mejorar", añadió.



El 'Cholo' dejó claro que el colegiado entendió que es penalti y que ya están los periodistas "para comentar" las jugadas polémicas y "las reglas para mirar" si están bien o no aplicadas. "No se va a cambiar nada por más que opine lo que ustedes vieron, no me hagan hablar. Entiendo que el equipo tiene que crecer y no excusarse por los penaltis, por las patadas a Joao ni por las 70 amarillas que recibimos", reiteró.



Simeone no le dio importancia a si el segundo penalti le había quitado la victoria. "No me detengo en eso porque ellos podrían haber hecho gol en otra parte del encuentro. Tenemos la suerte es que se ve todo en la tele, nuestros errores cuando discutimos más, las faltas cuando no son, pero no son excusas, la realidad es que tenemos que mejorar nosotros y eso sí es urgente", advirtió.



"En el primer tiempo tuvimos pasajes buenos y en el segundo cuando empezó a tener más dinámica en ataque también fue bueno, pero los episodios del partido nos condicionaron para terminar en empate", sentenció el entrenador del Atlético.