Fernández achaca la inflación en Argentina a la especulación de los "pícaros"

Buenos Aires, 27 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó este miércoles que la elevada inflación que registra el país suramericano no tiene que ver con problemas de política monetaria sino con la "especulación" de empresarios "pícaros", en particular en el sector de los alimentos.

"A mí me preocupa la inflación tanto o más que a ustedes", dijo Fernández en un multitudinario acto con militantes del oficialismo en el estadio del Club Deportivo Morón, en la periferia oeste de Buenos Aires.

En el acto, en homenaje al expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), de cuyo fallecimiento se cumplen once años este miércoles, Fernández afirmó que "la inflación no tiene ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para sacar ganancias en desmedro de los argentinos".

"No es un problema de emisión monetaria. La base monetaria crece mucho menos que lo que crece la inflación", sostuvo el mandatario.

El problema, insistió, "es la concentración de la producción de los alimentos, la fijación de los precios en pocos operadores, y ante eso hay que ser firmes, plantarse frente a los poderosos y decirles que esto así no puede seguir".

Fernández defendió así la medida adoptada el pasado 19 de octubre por la Secretaría de Comercio Interior, que obliga a retrotraer al 1 de octubre y a congelar hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.500 productos de consumo masivo, principalmente alimentos, una resolución cuestionada por sectores empresariales.

De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, para el conjunto de alimentos y bebidas, se registró en septiembre un aumento interanual de precios del 53,4 % y un alza acumulada en lo que va del año del 36,6 %.

Según el Gobierno, en la primera quincena de octubre se registró una aceleración de precios en alimentos y productos de limpieza e higiene personal, con subidas de entre el 8 % y el 25 %.

Alberto Fernández señaló que "no es justo que los precios de alimentos básicos crezcan del modo en que crecen, cuando los ingresos de los que trabajan no crecen del mismo modo".

"Nosotros no dudamos: ente los que especulan a costa del hambre de los argentinos y los argentinos que tienen hambre, nosotros nos ponemos al lado de los argentinos que tienen hambre", dijo Fernández, cuyo Gobierno afrontará el próximo 14 de noviembre elecciones de medio término en medio de un escenario económico muy complejo.