España.- AN condena a Bárcenas a 2 años de cárcel y al PP como responsable civil por pagar obras con dinero negro

16-07-2021 El extesorero del PP Luis Bárcenas POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La Audiencia Nacional ha condenado al ex tesorero general del PP Luis Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en 'b' más de 1 millón de euros de las obras de reforma de la sede 'popular' de Génova, al tiempo que ha condenado al Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades de Unifica de 2007.



La Sala de lo Penal, en una sentencia de 454 páginas dictada este mismo jueves, ha condenado a Bárcenas por abonar a Unifica, el estudio de arquitectura que se ocupó de la reforma del cuartel general de los 'populares', un total de 1.072.000 euros, "al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda Pública".



Le condena, en concreto, por un delito continuado de falsedad contable, en concurso con un delito contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades de 2007 de Unifica, en concurso a su vez con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.



Por ello, además de los 2 años de prisión, le impone una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de una multa de 1,2 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 2 años y 6 meses.



No obstante, le aplica la atenuante de confesión, al haber quedado acreditada su "colaboración real, activa y eficaz" para el esclarecimiento de los hechos y sus autores, si bien subraya que fueron los registros practicados en las sedes del PP y de Unifica los que aportaron los datos decisivos para la investigación; así como la circunstancia atenuante de reparación del daño.



DICE QUE EL PP NO EJERCIÓ UN CONTROL ADECUADO SOBRE BÁRCENAS



Además, el tribunal considera que procede la declaración de responsabilidad civil subsidiaria de las personas jurídicas, en este caso, del PP y Unifica, por los delitos cometidos por sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.



Así, establece que, por la cuota defraudada en el Impuesto de Sociedades de 2007 por importe de 870.521,32 euros deben indemnizar de forma conjunta a la Hacienda Pública Gonzalo Urquijo y Belén García y, de modo subsidiario Unifica y Bárcenas, pero limitada a la parte de cuota procedente de los pagos en 'b' que fueron ingresos no declarados (380.520 euros de las obras de las plantas 2ª y 5ª), calculada en 123.669 euros, "y, de modo subsidiario, el Partido Popular al haberlos cometido como gerente de dicha formación política".



Los magistrados indican que no consta que el PP, a través de sus órganos directivos (comité ejecutivo) ejerciera un control adecuado sobre la gestión de Bárcenas cuando ocurrieron los hechos, sino que las medidas adoptadas por el partido en este sentido --tanto respecto de aquel, como de auditoría interna y promoción de iniciativas legislativas relativas a la financiación de partidos políticos--, fueron 'a posteriori'.