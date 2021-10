Engánchate a las 10 películas preferidos de Netflix en España

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por contar con las mejores producciones. Netflix no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 obras de cine con mejor aceptación en España.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está viendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

España.

1. Fauces de la noche

Un joven conductor recoge a dos mujeres misteriosas para una noche de fiesta. Pero cuando sus pasajeros revelan su verdadera naturaleza, debe luchar para mantenerse con vida.

2. Calle de la Humanidad, 8

Siete familias viven en el edificio de apartamentos parisino en el número 8 de la Rue de l’Humanite y no escaparon al campo cuando llegó el coronavirus. Tres meses de vida bajo llave revelarán lo mejor y lo peor de estos vecinos.

3. La batalla olvidada

Noviembre de 1944. En la isla inundada de Walcheren, Zelanda, miles de soldados aliados luchan contra el ejército alemán. Tres vidas jóvenes están inextricablemente conectadas. Un niño holandés que lucha por los alemanes, un piloto de planeador inglés y una niña de Zelanda conectada a la resistencia contra su voluntad, se ven obligados a tomar decisiones cruciales que afectan tanto su propia libertad como la libertad de los demás.

4. El viaje

A Lars (Aksel Hennie) y Lisa (Noomi Rapace) se les acabó el amor que los unió en un principio. Ahora luchan por mantener su matrimonio y sus ambiciones. La carrera de Lars como director de cine se ha estancado en las telenovelas y Lisa, actriz, no ha conseguido ningún papel desde hace años. Lars se siente ignorado y pasa por dificultades económicas. Lisa cree que Lars es un cobarde egocéntrico que se ha echado a perder. Nada en sus vidas ha acabado como pensaban; mucho menos su matrimonio. Es por eso por lo que un viaje de fin de semana a una cabaña familiar en el bosque parece brindarles una oportunidad para.. deshacerse del otro para siempre.

5. Mujercitas

Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas adolescentes que se embarcan en unas vacaciones con su madre, pero sin su padre, un evangelista itinerante. A medida que atraviesan el estado de Massachusetts, sumido en plena Guerra Civil, descubren el amor y la importancia de los lazos familiares.

6. In for a Murder

Cuando Magda, ama de casa y entusiasta lectora de crímenes, descubre el cadáver de una mujer asesinada en el parque, su instinto forense se despierta. Porque un pequeño detalle no te dejará ir. La muerta lleva una cadena que se parece exactamente a la de su mejor amiga Weronika, que desapareció hace muchos años. ¿Ambos casos están relacionados? El viejo amigo de Magda, el policía investigador Jacek Sikora, no quiere saber nada al respecto y también está convencido de que el nuevo caso se ha resuelto rápidamente. Pero Magda no la suelta y pronto se encuentra en medio de un nido de avispas rodeada de políticos corruptos y los secretos más oscuros de algunos de los residentes de su pequeña ciudad.

7. Jumanji: siguiente nivel

En esta ocasión, los 'jugadores' vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente? Los participantes sólo tienen una opción: jugar una vez más a esta peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo.

8. Cuatro por cuatro

Después de que su intercambio de parejas da un giro, cuatro amigos llegan a una playa remota para afrontar las repercusiones y dejar salir las verdades más profundas.

9. Sonic: La película

Sonic, el descarado erizo azul basado en la famosa serie de videojuegos de Sega, vivirá aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachowski (James Marsden). Sonic y Tom unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes del malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey), que intenta atrapar a Sonic con el fin de emplear sus inmensos poderes para dominar el mundo.

10. Deep Impact

El descubrimiento de un meteorito que viene en dirección a la Tierra a gran velocidad pone a toda la Humanidad en estado de alerta. Las naciones de todo el mundo preparan planes para tratar de salvar al mayor numero de personas y de especies animales posibles.

¿Sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta de producciones cinematográficas? ¡Netflix, por supuesto! ¿Conoces cuáles pelis famosas tiene disponibles para ti?

La intención de Netflix es que los usuarios reconozcan sus filmes más populares. Así, podrán hacerse una idea de las que más se adaptan a sus gustos, para recomendarlos a sus familiares y amigos. ¿Qué clásicos estarán disponibles próximamente? Lo único seguro es que la lista no para de crecer.

Mientras tanto, te podemos adelantar que estas son las 10 pelis más famosas que tenemos.