El Vida del portugués Mira empata con el Motagua y sigue líder en Honduras

Miguel Carrasco (i) del Real España celebra un gol anotado ante el Honduras Progreso, durante un partido por el campeonato apertura de la liga Nacional de Honduras, disputado hoy miércoles 27 de octubre en el estadio Francisco Morazán de la ciudad de San Pedro Sula al norte de Honduras. EFE/José Valle

Tegucigalpa, 27 oct (EFE).- El Vida, que tiene como entrenador al portugués Fernando Mira, sigue liderando el torneo hondureño Apertura al empatar en casa este miércoles por 1-1 con el Motagua, en el mejor partido de la jornada 16.

El club Vida fue el primero en anotar, por medio de Luis Palma, de lanzamiento libre en el minuto 32, pero el Motagua empató en el 45 con gol del argentino Gonzalo Klusener.

El juego fue de mucha entrega por parte de los dos equipos, que han sido los que han mostrado el mejor fútbol en la competición, en la que participan diez equipos.

El empate dejó al Vida como líder con 33 puntos y al Motagua, que tiene un partido pendiente con el Olimpia, en el tercer lugar con 31, mientras que el Real España, que vapuleó por 4-1 al Honduras Progreso, saltó al segundo con 32.

El Olímpia, último campeón, que dirige el argentino Pedro Troglio, venció por 1-0 al Marathón, del uruguayo Martín García, en uno de los clásicos del fútbol hondureño.

Jerry Bengtson, el máximo anotador del Olimpia, con 11 goles, abrió el marcador en el minuto 22, ante un Marathón que intentó hacer daño al contragolpe, pero fue impreciso al llegar al área rival.

El Olimpia, con más volumen de juego llegaba más al área del Marathón con Bengtson y el colombiano Yustin Arboleda, que no anduvo certero en el primer tiempo.

En la segunda parte el Marathón mejoró su juego, dominó al Olimpia y tuvo varias ocasiones, pero sus atacantes no pudieron anotar.

El Real España, con el mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez en el banquillo, derrotó por 4-1 al Honduras Progreso con goles de Yeison Mejía, Miguel Carrasco, el argentino Ramiro Rocca y Getsel Montes.

El Honduras Progreso descontó con anotación de Cristian Sacaza.

El Universidad Pedagógica, de visita, se impuso por 3-0 al Real Sociedad y aseguró su pase a la segunda fase de la competición, a la que pasarán seis de los diez clubes que compiten en el torneo.

Juan Ramón Mejía, Marco Godoy y Aldo Oviedo, le dieron el triunfo al Universidad Pedagógica.

El Platense, de nuevo no pudo ganar de local y cayó por 1-2 ante el Victoria, que sumó su tercer triunfo.

Con el resultado, el Victoria, que es penúltimo en la tabla con diez puntos, dejó hundido en el último al Platense, con seis.