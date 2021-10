El Sevilla ganó en once de las doce últimas visitas de Osasuna

Imagen de archivo de un partido entre Sevilla y Osasuna. EFE/José Manuel Vidal

Sevilla, 28 oct (EFE).- El Sevilla, que recibe el sábado a Osasuna en partido de la duodécima jornada de LaLiga, ganó once de los doce últimos partidos disputados en el Sánchez-Pizjuán frente a los navarros, que no vencen en el feudo sevillista desde hace más de tres lustros y sólo han empatado una vez en todo este periodo.

El conjunto de Jagoba Arrasate, convertido en el mejor equipo a domicilio de LaLiga Santander, con cuatro victorias y el empate sin goles cosechado anoche en el Santiago Bernabéu, se enfrenta a un nuevo reto, en un campo poco propicio.

La última victoria de Osasuna en la capital andaluza fue en febrero de 2006, cuando venció por la mínima con gol de Milosevic y, desde entonces, encadenó una racha de once derrotas sólo interrumpida con el empate a uno (marcaron el local Jesús Navas y el visitante Pandiani) de la temporada 08/09.

En la pasada década, entre 2010 y 2020, Osasuna visitó al Sevilla en ocho ocasiones y cosechó otras tantas derrotas, la última de ellas la pasada campaña, cuando se inclinó por la mínima merced a un penalti transformado por el argentino Lucas Ocampos.

El Sevilla domina el balance global de los 52 partidos oficiales disputados en casa frente a los navarros, ya que ha sumado 34 victorias (65%) frente a los doce empates (23%) y seis triunfos arrancados (12%) por los rojillos, que en el siglo XXI vencieron otra vez en el Sánchez-Pizjuán, además de la reseñada: fue también por la mínima, con gol de Chengue Morales, en la Liga 05/06.

Durante la centuria pasada, Osasuna sólo ganó cuatro de los 33 partidos disputados en el campo del Sevilla, el primero de ellos en la temporada 1973/74, en Segunda división, gracias a una diana de Ostívar.

Las otras tres victorias navarras en la capital andaluza, ya en Primera, llegaron en la década de los ochenta: 2-3 en la temporada 81/82 (goles locales de Santi y Magdaleno y tantos visitantes de Lumbreras, Martín e Iriguíbel); 1-2 en la 84/85 (marcaron Orejuela y Bustingorri y acortó distancias Magdaleno); y 0-2 en la 87/88 (tantos de Robinson y Goikoetxea).