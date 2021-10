El presidente dominicano desiste de impulsar una reforma fiscal

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en una fotografía de archivo. EFE/Orlando Barría

Santo Domingo, 27 oct (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, anunció este miércoles que su Gobierno no presentará ninguna reforma fiscal, después de que varios sectores económicos y políticos mostraran su rechazo a la propuesta.

En un discurso a la nación, Abinader dijo que su Gobierno "escucha" al pueblo dominicano, aunque defendió que el país necesita de una "reforma tributaria integral", para elevar la recaudación.

Abinader justificó la retirada de la propuesta por las presiones inflacionarias que ha causado el aumento "exponencial" del precio del petróleo y de las materias primas.

"No es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos. No someteremos ninguna reforma tributaria", aseveró el gobernante dominicano en cadena nacional.

El mandatario aseguró que la prioridad de su Gobierno será consolidar la recuperación económica y seguir fomentando el crecimiento y la inversión.

En las últimas semanas, se filtró a la prensa un extenso documento con los supuestos planes de la reforma tributaria, que contemplaban la retirada de algunas exenciones fiscales y la elevación de impuestos directos e indirectos.

El Gobierno negó que ese documento se tratase de la propuesta oficial, pero desde entonces diversos sectores empresariales han manifestado su rechazo a los planes de reforma.

El Senado también ha presionado al Ejecutivo al iniciar el trámite legislativo este martes un polémico anteproyecto de ley que prevé la eliminación de todas las exoneraciones fiscales, incluidas las de sectores claves de la economía, como el caso del turismo.

La economía dominicana se ha recuperado rápidamente de la crisis de la pandemia, llegando a acumular un crecimiento del 12,7 % en la actividad económica entre enero y septiembre.

Según las proyecciones del Banco Central, República Dominicana puede cerrar este año con un crecimiento superior al 10 %, situando al país caribeño como uno de los mayor dinamismo de América Latina.