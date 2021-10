El Lollapalooza de Brasil anuncia su cartelera con Foo Fighters y Miley Cyrus

Dave Grohl de la banda estadounidense Foo Fighters, en una fotografía de archivo. EFE/Marcelo Sayão

Sao Paulo, 28 oct (EFE).- La versión brasileña del festival de música Lollapalooza, que por la pandemia del coronavirus se postergó desde 2020 y se realizará entre el 25 y 27 de marzo del próximo año en Sao Paulo, anunció este jueves su cartelera, encabezada por la banda estadounidense Foo Fighters.

Además de grupo liderado por el ex-Nirvana Dave Grohl, la organización del festival divulgó en la lista de artistas que se presentarán en el escenario "Headliners", el principal del evento, a los también estadounidenses The Strokes y Miley Cyrus y al pinchadiscos holandés Martin Garrix.

La novena edición del Lollapalooza Brasil, con 9 escenarios simultáneos en los 3 días del evento, estaba programada inicialmente para abril de 2020 en el autódromo de Interlagos, pero la irrupción de la covid-19 obligó a postergarla hasta diciembre de ese año.

El país, sin embargo, no terminó de controlar por completo la diseminación del virus y, por esa razón, decidieron retrasarlo una vez más hasta septiembre de 2021, con la esperanza de una mejora de la crisis sanitaria, que ocurrió muy lento y trasladó así el festival para marzo de 2022.

En el escenario femenino "Cantantes del indie y del pop en ascenso" estarán las estadounidenses Doja Cat, Phoebe Bridgers, Kehlani y Remi Wolf; la canadiense Alessia Cara y la británica Marina.

El público "Trap y solo rap mismo" tendrá en ese espacio a los estadounidenses ASAP Rocky, 070 Shake y Jack Harlow y a los brasileños Matué, Djonga y Rashid.

En la sesión de "Súper DJs", por su parte, figuran el astro brasileño Alok, sus compatriotas DJ Marky y los dúos Jetlag y Cat Dealers; el estadounidense Deorro, el sueco Alesso, el anglo-noruego Alan Walker y el británico Chris Lake.

En la tarima del "Emo o pop punk" aparecen la banda canadiense Alexisonfire, los estadounidenses Machine Gun Kellly y A Day to Remember y la agrupación brasileña Fresno, mientras que en la de "Viejerías roqueras" están los grupos Jane's Addiction, de Estados Unidos, y Detonautas, de Brasil.

El escenario para las bandas "Psicodélicas" reunirá a los estadounidenses de Black Pumas, a los australianos de King Gizzard & the Lizard Wizard y al músico canadiense Caribou.

En el de "Nuevo pop brasileño" se darán cita las "drag queen" Pabllo Vittar y Gloria Grove, Silva, Jao, MC Tha, Jup do Bairro, Lagum y Edgar.

La lista de artistas internacionales la completan los estadounidenses LP, Turnstile, Jxdn, Boombox Cartel y Ashnikko, la danesa Ashibah, el haitiano-canadiense Kaytranada, los británicos The Wombats y Idles, el grupo sudafricano Goldfish

Y, por el lado brasileño, el rapero Emicida, Clarice Falcao, Víctor Lou, Terno Rei, Vinne, Beowülf, Chemical Surf, Fatnotronic, Planta & Raiz, Evokings, Fancy Inc, Malifoo, FractaLL x Rocksted, Menores Atos y Barja.