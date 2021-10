El Instituto Cervantes quiere reabrir su centro en Gibraltar

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero en una imagen de archivo. EFE/ Armando Zamora

Madrid, 28 oct (EFE).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, anunció este jueves que contemplan la posible reapertura de su centro en Gibraltar ya que les preocupa el deterioro del conocimiento del español en la zona.

Así lo anunció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, donde compareció para explicar el proyecto de presupuestos para el próximo año, a solicitud de los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos, PP y Vox.

La decisión final de la reapertura en Gibraltar, que llevan estudiando desde hace tiempo, indicó García Montero, quedará supeditada no obstante a la evolución de las negociaciones en curso en relación con el estatuto posbrexit de Gibraltar entre la Unión Europea y Gran Bretaña. El proyecto de Presupuestos contempla una partida de unos 394..000 dólares para esta posible reapertura.

El Instituto Cervantes contó con un centro en Gibraltar entre 2011 y 2014, plazo en el que se realizaron 4.500 matrículas, de las que el 51 por ciento eran de menores de 16 años. El 58 por ciento de las matrículas eran de nativos gibraltareños y el 42 por ciento restante, de otras nacionalidades, principalmente británicos.

Según fuentes del Cervantes, aunque no se sabe cuál sería la demanda futura, se estima que sería similar o superior.

En todo caso, se trataría de un pequeño centro para asegurar la enseñanza del español especialmente entre los escolares gibraltareños ya que, explicó el director del Cervantes, según un informe de los alcaldes del campo de Gibraltar, se ha deteriorado mucho su conocimiento.

"En cuanto sea posible sería muy bueno para España tomarse en serio la presencia de un centro en el Peñón", recalcó el director del Cervantes, que recordó que el portavoz del grupo parlamentario Popular en el Senado, Javier Maroto, ya pidió su reapertura en octubre de 2020.

El de Gibraltar es uno de los proyectos que se contemplan para 2022 y que se unirían a los de Dakar, Los Ángeles y Seúl si sale adelante el proyecto de presupuestos, que contempla para el Instituto Cervantes créditos por importe total de 161,1 millones de euros, con un presupuesto ordinario de 134,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto a 2021.

Una institución que, avanzó el director, ha recuperado prácticamente en 2021 la actividad de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) del año 2019, ya que a 30 de septiembre se había realizado el 90 por ciento de lo realizado hasta septiembre de 2019), y se está en el buen camino para las actividades docentes y culturales.

"Hemos pasado muchos años sin poder abrir un centro Cervantes y hablar de esto nos llena de alegría en nombre de la cultura del país", dijo García Montero, que destacó no obstante que el contexto de sobrecarga generalizada de trabajo en la plantilla, por el elevado volumen de vacantes que se han producido en los últimos ejercicios, lo que se une a los salarios bajos y diferentes tipos de contratos, "lo que complica las cosas".

En respuesta al portavoz de Vox, Emilio Jesús del Valle, el director del Cervantes consideró que no cree que el Gobierno persiga "ninguna lengua en ningún territorio" del Estado.

"Criticamos enormemente cuando en algún territorio español entra el fanatismo identitario para despreciar lo ajeno y cuando se producen declaraciones en Cataluña contra el español recordamos que más de la mitad de su población reivindica el español como lengua materna", indicó García Montero, que consideró tan malo que se quiera maltratar a las lenguas cooficiales en cualquier lugar de España como al español en territorios bilingües.

Y explicó que en la reunión que mantuvo ayer con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, acordaron la celebración de un "gran festival de las lenguas españolas" cuya primera edición podría celebrarse en la ciudad española de Toledo.

También se refirió a la celebración el próximo año del Congreso de la Lengua Española en Arequipa (Perú), para que el que el gobierno peruano debería dedicar 3,4 millones de dólares y el Cervantes unos 139.000 dólares.

García Montero viajará el próximo día 1 a Lima para reunirse con el canciller para llevar adelante el Congreso de la Lengua: "la obligación es intentar que cualquier malentendido se supere y España siga siendo referente para la cultura latinoamericana, salvándonos de la manipulación de cualquier posible populismo que enturbie nuestras relaciones". "Esperemos que el Gobierno peruano respete sus compromisos", recalcó.