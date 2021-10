El Barcelona destituye a su entrenador Ronald Koeman

CentralEl Barcelona destituye a su entrenador Ronald Koeman =(Fotos)= Madrid, 27 Oct 2021 (AFP) - El técnico Ronald Koeman ha sido destituido como entrenador del Barcelona tras caer este miércoles 1-0 contra el Rayo Vallecano en la 11ª jornada liguera, informó el club azulgrana."El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo", afirmó el club en un comunicado, precisando que el presidente Joan Laporta se lo ha comunicado al entrenador.El Barça, que señala que Koeman se despedirá el jueves de la plantilla, cierra su breve comunicado agradeciendo al técnico "los servicios prestados a la entidad y le desea mucha suerte en su carrera profesional".El club no da mayores detalles sobre quién se hará cargo del equipo a la espera de que se decida el sucesor del neerlandés, para el que suena el nombre de Xavi Hernández.El propio técnico holandés parecía presagiar lo que iba a ocurrir en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en Vallecas, en el que un gol de Radamel Falcao hundió al Barça.Preguntado por si este resultado podría marcar su futuro, Koeman, muy serio, se limitó a un simple "no lo sé", muy diferente de otras vehementes defensas hechas anteriormente. - Malos resultados - La derrota en Vallecas ha sido la puntilla a un juego irregular y una serie de malos resultados que han llevado a la salida del técnico, que deja al Barça en la novena posición de la clasificación liguera, a seis puntos del líder, Real Madrid, y tras haber conseguido 15 puntos de 30 posibles.El equipo todavía no ha podido ganar como visitante esta temporada, algo que no ocurría a estas alturas desde 2001, a lo que se une su delicada posición en la Champions tras sufrir sendas goleadas 3-0 ante el Bayern de Múnich y el Benfica, y solo haber ganado por 1-0 al Dinamo de Kiev.Llegado en agosto de 2020 de la mano del dimitido presidente Josep Maria Bartomeu, Koeman aterrizó en el Barça respaldado por su aura de leyenda azulgrana y héroe de la final de Wembley contra la Sampdoria, con un gol que dio la primera Copa de Europa al Barça en 1992.Su misión: enderezar un Barcelona sacudido por su dolorosa derrota 8-2 frente al Bayern de Múnich en cuartos de la Champions y el deseo de salida expreso de Lionel Messi, que finalmente dio marcha atrás y se quedó.El holandés también tuvo que lidiar con la salida de Luis Suárez hacia el Atlético de Madrid.En un club acuciado por las tensiones económicas e institucionales, que llevarían a la dimisión de Bartomeu y la llegada a la presidencia de Laporta en marzo, Koeman consigue acabar la temporada en tercera posición del campeonato, aunque a siete puntos del campeón, el Atlético de Madrid, y a cinco del segundo, el Real Madrid.En la Champions cayó en octavos contra el PSG, pero Koeman pudo consolarse en España con la Copa del Rey. - Cuestionado - Su continuidad en el cargo pareció estar en el alambre al inicio de la presente temporada, al tratarse de un técnico elegido por la directiva anterior a la encabezada por Laporta, quien, sin embargo, lo acabó manteniendo en el cargo.La temporada no empezó mejor que la anterior para Koeman con la salida de Leo Messi del equipo y el irregular inicio de campaña.Sometido a especulaciones continuas sobre su eventual destitución, Koeman acabó leyendo una declaración sin preguntas en vísperas del encuentro contra el Cádiz de la 6ª jornada, en la que recordó que el equipo estaba "en una situación de reconstrucción" y pidió un respaldo expreso.El presidente Laporta acabaría dando este respaldo a su técnico, aunque Koeman siempre dejó claro que era consciente de que dependía de los resultados.Unos resultados que no le han acompañado y tras la derrota del domingo en el clásico contra el Real Madrid 2-1, el nuevo fracaso este miércoles en Vallecas ha acabado por sellar su destino.Según la prensa española, el técnico del filial, Sergi Barjuan, podría hacerse cargo del equipo hasta la llegada del sustituto de Koeman gr/dr