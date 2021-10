Ecopetrol emite bonos por 2.000 millones de dólares para la compra de ISA

La compañía detalló que la operación de hoy fue la primera que hace de manejo de deuda pública externa con base en la autorización expedida en la fecha por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Foto de archivo. EFE/Guillermo Legaria

Bogotá, 27 oct (EFE).- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol hizo este miércoles una emisión y colocación de bonos en el mercado internacional por valor de 2.000 millones de dólares con la cual se refinancia parcialmente el crédito obtenido para la adquisición del 51,4 % de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).

La compañía detalló que la operación de hoy fue la primera que hace de manejo de deuda pública externa con base en la autorización expedida en la fecha por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La operación se hizo en dos fases, en una de las cuales fueron emitidos bonos por 1.250 millones de dólares a 10 años, con vencimiento el 2 de noviembre de 2031 y una tasa cupón de 4,625 %.

En la otra se emitieron títulos por 750 millones de dólares a 30 años, con vencimiento el 2 de noviembre de 2051 y una tasa cupón de 5,875 %.

"Con esta operación Ecopetrol mejora su perfil de deuda al extender la vida media de la misma, a tasas de mercado históricamente competitivas, sin generar un incremento en el endeudamiento total", agregó la información.

Ecopetrol también detalló que el libro de la emisión alcanzó un valor superior a los 7.600 millones de dólares, que corresponde a 3,8 veces más del monto puesto e incluyó demandas de unos 290 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

"El resultado evidencia la confianza de los mercados de capitales en la fortaleza financiera de Ecopetrol y sus perspectivas hacia al futuro en el marco de su estrategia de transición energética", precisó la petrolera estatal colombiana.

En agosto pasado, el Ministerio de Hacienda de Colombia autorizó a Ecopetrol a contratar un crédito con la banca internacional por hasta 4.000 millones de dólares para la adquisición de la totalidad de las acciones que la Nación tiene en ISA, lo que le dará el control del 51,4 % de los títulos en circulación de esa empresa.

Dicho acuerdo fue suscrito con los bancos Santander, Citibank, J.P. Morgan Chase Bank y The Bank of Nova Scotia, cada uno con una participación del 25 % de la operación.

La compra de la participación del Estado en ISA había sido planteada por Ecopetrol, el pasado 27 de enero cuando, como parte de su transformación en empresa integral de energía, hizo una oferta no vinculante por esa compañía, que es líder regional en la transmisión de electricidad con operaciones en Colombia, Brasil, Chile y Perú, entre otros países.