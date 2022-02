Directora de Tecnología UNIR dice que la "capacidad computacional en español nos hará crecer en España y Latinoamérica"

28-10-2021 Mesa redonda en las jornadas del Futuro en Español con la directora de tecnología de UNIR, Margarita Villegas, el CEO de Telefónica I+D, David del Val y la directora de Comunicación de RAE, Olivia Piquero POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA UNIR



La directora de Tecnología e Innovación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Margarita Villegas, ha afirmado que la "capacidad computacional en español es lo que nos va a permitir crecer en Latinoamérica, en España, y posicionarnos en las soluciones del futuro, de nuestra vida; soluciones que van a cambiar en los próximos 20 años".



Villegas ha intervenido en la mesa redonda 'Conocimiento, educación e inteligencia artificial en español', en el marco de las XI Jornadas 'Futuro en Español' que se celebran en Logroño, bajo el título 'Sociedad digital, conocimiento y educación'. Organiza 'Vocento', diario 'La Rioja', y cuentan con el patrocinio de Gobierno riojano, Ayuntamiento de Logroño, UNIR y Telefónica.



En la mesa redonda, junto a la directora de Tecnología de UNIR han participado el director Global de Innovación Estratégica de Telefónica y CEO de Telefónica I+D, David del Val, y la directora de Comunicación de la Real Academia Española, Olivia Piquero.



En su intervención, Villegas ha destacado la "magnitud" de cambio que tiene en la educación asuntos como la Inteligencia Artificial, que ha recordado que "lleva con nosotros más de 30 años, pero hace cinco o siete años se produce una eclosión que viene dada porque tenemos muchos más datos, que son la gasolina de la Inteligencia Artificial". "Solamente mirando un vídeo somos capaces de generar datos por detrás", ha añadido.



De hecho, ha indicado que "la barbaridad de datos que se están produciendo nos da mucha gasolina, a lo que unido a una capacidad de computación infinita, nos da un sinfín de posibilidades". Con ello, ha afirmado que "nos vienen encima generaciones que van a tener que trabajar con todo estos, y hay que formarlos, pero las empresas, a día de hoy, no saben ni lo que necesitan".



Por ello, Villegas ha apuntado que "hemos generado un modelo de arañas que miran por todo el universo de internet demandas, y con todo eso lo cocinamos, a corto plazo, mejorando las titulaciones que tenemos o completándolas, y a medio plazo generando profesiones de futuro".



Por su parte, Del Val ha recordado que en Telefónica "nos dedicamos a acercar la tecnología a las personas y que ésta sea más humana", todo ello porque, ha afirmado, las tecnologías "van a cambiar las formas de entender el lenguaje", debido a que las máquinas "están aprendiendo a hablar".



En este sentido, ha explicado el proyecto 'LEIA' que desarrolla junto a la RAE, que busca que "las tecnologías del lenguaje funcionen bien con un lenguaje bien hablado". Se trata de "enseñar a hablar un correcto español a las máquinas que permita construir las ideas; aprovechar la Inteligencia Artificial para ayudar a las personas a hablar un español correcto; y crear un certificado de buen uso del español".



Piquero, en su intervención, ha destacado que la RAE "es eminentemente moderna", de ahí que la institución se dio cuenta que "el español que hablan las máquinas no es un buen español", poniendo en marcha el proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), que busca "enseñar un correcto español en todos los medio tecnológicos" para "seguir comunicando a los 600 millones de hispanohablantes".



PUNTO DE ENCUENTRO



Antes de la mesa redonda, se ha desarrollado el acto de bienvenida , por parte del director general de Nueva Rioja, Goyo Ezama, ha destacado que desde su primera edición, 'Futuro en Español' "no ha dejado de crecer, extendiendo la iniciativa más allá de La Rioja hacia el resto de España y América Latina", todo ello bajo el prisma de "convertirse en punto de encuentro para los casi 600 millones de hispanohablantes".



Por su parte, el director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana, ha puesto en valor las jornadas que "siguen alentando desde la Rioja la llama del español", si bien ha alertado que "está afrontando un reto importante que es su incorporación al mundo digital".



El alcalde de Logroño, en su intervención, Pablo Hermoso de Mendoza, ha destacado que el lenguaje "es un valor inestimable desde el punto de vista económico, cultural y social". Ha resaltado la "importancia" que tiene para el español, el PERTE 'Valle de la Lengua'.



Finalmente, de forma 'on line', ha participado la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, Carme Artigas, que ha señalado que jornadas como las que se celebran en Logroño "son fundamentales", al tiempo que ha puesto en valor la 'Carta de Derechos Digitales', así como ha destacado que "hay que hacer valer el idioma español" y ha apuntado que "en la era digital la lengua es una proyección de nuestra forma única del mundo".



CIUDADES INTELIGENTES



Posteriormente, se ha desarrollado el coloquio 'Conectividad, infraestructuras, competencias e identidad digital', en la que además de Hermoso de Mendoza ha participado el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que ha abogado por "vertebrar el territorio desde el punto de vista digital, que es un reto muy importante".



Está cuestión ha sido compartida por el primer edil logroñés, que ha recordado que la pandemia del coronavirus "nos ha hecho pasar a modo 'on line', algo que "ha venido para quedarse, porque hay gente que quiere hacer la mayor parte de los trámites de forma digital".



El alcalde de Soria ha afirmado que "la tecnología hace más fácil la vida a los ciudadanos, y hace a las administraciones más eficaces", si bien "no puede sustituir al cien por cien la atención de proximidad que debe dar las administraciones".



Por otra parte, Hermoso de Mendoza se ha referido a la "importancia" que tiene en Logroño las empresas e iniciativas tecnológicas citando, entre otras, a Arsys, UNIR, Bosonit o el proyecto 'Dialnet'. De hecho, ha apuntado que ciudades medias tienen grandes "oportunidades" para este tipo de empresas que también "sirven para asentar población".



Para concluir, el alcalde soriano ha reclamado que "hablar de conectividad es hablar de derechos", mientras que su homólogo logroñés ha abogado por la tecnología pero sin olvidar la importancia de la persona y la educación.