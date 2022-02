Cuba.- El Parlament apoya levantar el "bloqueo económico, político, comercial y financiero" a Cuba

28-10-2021 La comisión Acción Exterior del Parlament POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA PARLAMENT



BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)



La comisión de Acción Exterior, Transparencia y Cooperación del Parlament ha aprobado este jueves dos propuestas de resolución (PR) --del PSC y de la CUP-- que apoyan la necesidad de "levantar el bloqueo económico, político, comercial y financiero" a Cuba por parte de Estados Unidos.



La propuesta de resolución de los socialistas ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox y la CUP --no había representantes de PP y Cs en la sala--.



La propuesta de la CUP, que ha aceptado enmiendas de ERC y Junts, ha contado con el voto favorable de todos los grupos, el voto en contra de Vox en su primer punto, pero el PSC se ha abstenido en el segundo punto, que pedía al Govern trabajar por una buena relación con el Gobierno cubano y el pueblo de Cuba.



Además, esta comisión parlamentaria ha rechazado una propuesta de Vox que pedía instar al Gobierno central a rechazar "la tiranía comunista, castrista y totalitaria que oprime y empobrece a la isla".



GRUPOS PARLAMENTARIOS



El diputado de Vox Alberto Tarradas ha acusado a los socialistas de querer "jugar a dos bandas" y presentar su propuesta para disimular, y ha criticado que la CUP, según él, defienda que Cuba es un modelo ejemplar y aplicable a Catalunya, y ha negado que la isla sufra un bloqueo.



El diputado socialista Ferran Pedret ha respondido a Tarradas que ellos presentaron la iniciativa dos días antes que su grupo: "Quizás son otros los que presentan propuestas para disimular", ha replicado, y ha defendido poner fin al bloqueo de Cuba y que haya una transición democrática, en la que se permitan los partidos políticos y los sindicatos.



Carles Riera (CUP) ha explicado que votaría en contra de la propuesta del PSC porque considera que "desvía el foco a otras cuestiones relacionadas con la dinámica política de Cuba", y ha defendido que no debería haber injerencias políticas en Cuba hasta que se levante el bloqueo.



Por parte de Junts, la diputada Aurora Madaula ha expresado su apoyo a las propuestas de CUP y PSC, aunque ha deseado que los socialistas también defiendan la autodeterminación "para todos los países del mundo y todas las naciones sin Estado como es la catalana".



La diputada republicana Meritxell Serret ha calificado de "más 'light" la propuesta de los socialistas, pero ha añadido que votarían a favor de la misma y de la de la CUP porque están a favor de que se acabe el bloqueo absolutamente injustificable, según ella, en la isla.



Por último, Susanna Segovia (comuns) ha criticado la "doble vara de medir" de los grupos de PP y Vox a la hora de condenar vulneraciones de derechos humanos en países como Cuba y Venezuela, mientras considera que no lo hacen para Brasil o Colombia, y ha defendido la no injerencia en Cuba y el levantamiento del bloqueo.