Crudo reduce pérdidas mientras OPEP+ espera mercado más ajustado

(Bloomberg) -- El petróleo redujo sus pérdidas ante las expectativas de la OPEP y sus aliados de un mercado mundial de petróleo más ajustado en el cuarto trimestre.

Los futuros en Nueva York cayeron hasta un 2,5% el jueves. Los inventarios mundiales de petróleo disminuirán en un promedio de 1,1 millones de barriles por día en el cuarto trimestre, según una persona familiarizada con las cifras preliminares evaluadas por el Comité Técnico Conjunto de la OPEP+. Esta cifra se compara con una reducción prevista de 670.000 barriles por día. La demanda de combustible será ligeramente superior y la oferta de fuera de la OPEP+ algo inferior de lo previsto, según los datos.

Mientras tanto, las existencias en el mayor centro de almacenamiento de Estados Unidos, en Cushing, Oklahoma, continúan reduciéndose rápidamente. Los suministros cayeron otros 1,81 millones de barriles la semana pasada, según operadores que citan datos de Wood Mackenzie.

El crudo se ha alejado de los máximos de varios años en los últimos días, pero aún se mantiene elevado. Los precios del gas natural en Europa cayeron después de que el presidente Vladamir Putin señaló que Rusia enviará más gas al continente el próximo mes. Además, Irán y la Unión Europea acordaron reanudar las negociaciones sobre una reactivación del acuerdo nuclear de 2015, lo que supone una mayor perspectiva de que el crudo iraní regrese al mercado.

Aun así, a fin de año, las reservas de las economías desarrolladas se ubicarán 158 millones de barriles por debajo del promedio, un déficit mayor que los 106 millones proyectados hace un mes, según las cifras evaluadas por el Comité Técnico Conjunto de la OPEP+. Tras estudiar las proyecciones, el comité informará a los ministros de la OPEP+, que se reunirán el 4 de noviembre para evaluar otro aumento de producción.

Mientras tanto, EE.UU. presiona para aumentar la producción, ya que los precios del petróleo siguen siendo elevados. El asesor principal de EE.UU. para la seguridad energética mundial, Amos Hochstein, dijo en el Diálogo Especial del Mercado de Gas del IEF que la economía mundial se enfrenta a una crisis energética. Esta afirmación se produce en un momento en que la Casa Blanca ha intentado presionar a la OPEP+ para que aumente la producción a medida que la demanda de crudo repunta debido a la recuperación económica mundial y los precios de la gasolina suben.

“Nos encontramos en una crisis energética”, dijo Hochstein. “Los productores deben asegurarse de que los mercados mundiales de petróleo y gas estén equilibrados”.

Los inventarios en Cushing se han agotado debido a que los precios del petróleo para entrega inmediata están muy por encima de los de entrega en el futuro, lo que hace que almacenar petróleo no sea rentable. El miércoles, un informe del Gobierno estadounidense mostró que la semana pasada, las existencias de crudo en Cushing experimentaron la mayor disminución desde enero.

