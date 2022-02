Colombia.- El TPI archiva la investigación preliminar de Colombia sobre la violación de DDHH durante el conflicto

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha archivado la investigación preliminar abierta sobre Colombia por la presunta violación de Derechos Humanos durante el conflicto interno, en el marco de una visita del fiscal del TPI, Karim Khan, al país latinoamericano.



"Después de 17 años, logramos que, en su primera visita al continente, el fiscal del TPI anuncie el cierre del examen preliminar sobre Colombia", ha anunciado el presidente colombiano, Iván Duque, a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha calificado la decisión de "gran voto de confianza" en Colombia "y su institucionalidad".



"Me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar", ha dicho Khan, antes de detallar que el cierre de la investigación no implica el "fin del apoyo, de los compromisos", recoge Blu Radio.



Según ha detallado, "Colombia está a la altura de las obligaciones internacionales y de las obligaciones con base en el principio de complementariedad" y ha subrayado "todos los esfuerzos realizados por el gobierno colombiano, la sociedad civil, las ONG, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General".



La investigación preliminar sobre Colombia es la que más tiempo llevaba abierta en el TPI, desde 2004. Se centra en crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Ejército y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).