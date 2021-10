Citi exige a todos los empleados en EE.UU. estar vacunados

(Bloomberg) -- Citigroup Inc. exigirá a todos los empleados estadounidenses que se vacunen contra el covid-19 como condición para su empleo, aduciendo la directiva del presidente Joe Biden a los contratistas federales.

El gigante de Wall Street solicitó a sus empleados que presenten una prueba de vacunación antes del 8 de diciembre, y dijo que los que cumplan recibirían US$200 como “agradecimiento”, según un memorándum enviado al personal el jueves y al que tuvo acceso Bloomberg News. Citigroup fijó el 14 de enero como plazo para que los trabajadores suban las tarjetas de vacunación, para dar al personal no vacunado más tiempo para vacunarse.

“Nuestros equipos médicos han consultado con los mejores expertos de algunas de las instituciones médicas más prestigiosas del país y confían en la seguridad y eficacia de las vacunas que tenemos a nuestra disposición”, dijo en el memorando Sara Wechter, quien dirige los recursos humanos de Citigroup, con sede en Nueva York. “Nos han aconsejado que un lugar de trabajo totalmente vacunado es una de las cosas más importantes que podemos hacer para mantener a los compañeros sanos cuando están en el lugar”.

Los bancos estadounidenses han estado lidiando con los mandatos de vacunación y las políticas de pruebas a medida que que van reincorporando al personal a sus instalaciones. Mientras que otros grandes bancos han exigido vacunas a los nuevos empleados o a los que regresan a las oficinas, Citigroup se convertirá en el primer gran banco de Wall Street en hacer de la vacuna una condición para el empleo.

En agosto, Citigroup dijo a los empleados que cualquiera que regresara a las oficinas en el área de Nueva York y otras ciudades importantes de Estados Unidos tendría que vacunarse. La nueva política amplía ese requisito a toda la fuerza laboral estadounidense del banco, compuesta por unos 65.000 empleados.

Orden de Biden

Biden ordenó el mes pasado a todas las personas que prestan apoyo a contratos del Gobierno, así como a cualquier persona que trabaje en las mismas oficinas que esos empleados, que deben estar totalmente vacunadas. El Gobierno estadounidense es un “cliente grande e importante” de Citigroup, dijo Wechter, y después de revisar sus operaciones, decidió que la gran mayoría de sus principales sedes en EE.UU. estaban afectadas por la orden.

En un ejemplo del alcance del mandato, un equipo de empleados de Citigroup en Delaware presta apoyo a un contrato gubernamental, lo que significa que todos los que trabajan en esa oficina deben estar vacunados, dijo Wechter. Pero también significa que, si el equipo cuenta con el apoyo de profesionales de recursos humanos en Tampa o de un ejecutivo de finanzas en Buffalo, todos en esos lugares también deben vacunarse para que Citigroup cumpla plenamente con la orden de Biden, explicó.

“Nuestra gente es nuestro activo más importante”, dijo Wechter en el memorando. “Por favor, tengan en cuenta que esta decisión fue estudiada muy cuidadosamente, y haremos todo lo posible para ayudarles a cumplir con este nuevo requisito. Hemos pasado por muchas cosas y estamos orgullosos de cómo nos hemos unido para apoyarnos unos a otros.”

Citigroup permitirá que aquellos empleados que crean que pueden tener derecho a una exención religiosa o médica, así como a cualquier otra adaptación exigida por la ley estatal o local, presenten una solicitud para quedar exentos de este requisito. El banco dijo a esos empleados que les pediría que presenten documentación de respaldo.

Aunque los trabajadores de las sucursales de Citigroup también estarán sujetos al mandato, se les dijo que recibirían información por separado sobre cómo se aplicaría el nuevo requisito. Citigroup cuenta con 658 sucursales en seis áreas metropolitanas de todo el país.

