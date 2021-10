China apoya la integridad de Serbia y promete más cooperación bilateral

Belgrado. EFE/EPA/ANDREJ CUKIC

Belgrado, 28 oct (EFE).- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, declaró hoy en Belgrado que su país apoya la integridad territorial de Serbia en el conflicto con su antigua provincia de Kosovo, y que los dos países profundizarán la cooperación bilateral.

"China seguirá apoyando firmemente la soberanía y la integridad territorial (...) de Serbia y en esos asuntos se mantendrá próxima al pueblo serbio", dijo Wang después de un encuentro con el presidente serbio, Aleksandar Vucic.

Kosovo proclamó en 2008 la independencia de forma unilateral que ha sido reconocida por la mayoría de las potencias occidentales, pero no por Rusia ni China, ambas con asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Serbia y su antigua provincia mantienen un complicado diálogo bajo auspicios de la Unión Europea (UE) para normalizar sus relaciones y llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante.

Wang declaró que la cooperación de Pekín y Belgrado en el marco de la iniciativa china de la Nueva Ruta de la Seda tiene buenos resultados, y que la amistad tradicional entre los dos países ahora tiene una "nueva vitalidad".

"Sabemos y notamos que hay diferentes evaluaciones y objeciones por la cooperación de China y Serbia", dijo el jefe de la diplomacia china.

"No obstante, confiamos en mantener y profundizar la cooperación, porque lo que hacemos no es sólo por los intereses de los dos países, sino que aportamos juntos a la paz, estabilidad y la justicia en el escenario internacional", agregó.

Serbia, un país balcánico de unos siete millones de habitantes, es candidato al ingreso en la UE.

En los últimos años, China ha aumentado su presencia en ese país con diversos proyectos, sobre todo en la infraestructura vial y ferroviaria, así como en el sector de energía, minero y otros.

China fue el primer país que el año pasado envió a Serbia ayuda en material sanitario y expertos para la lucha contra el coronavirus, y cerca de Belgrado se edificará una planta de producción de la vacuna china Sinopharm.