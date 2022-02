Brasil.- Bolsonaro tacha de "payasada" el informe que propone acusarlo de crímenes en su gestión de la pandemia

Senadores de la CPI del Senado entregan el informe a la Fiscalía, que tendrá que decidir si denunciar al presidente



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha tachado este miércoles de "payasada" el informe elaborado por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la gestión de la pandemia en Brasil, en el que se le ha acusado de un total de nueve delitos, entre ellos crímenes de lesa humanidad.



"Quien tiene un poco de juicio sabe que fue una payasada", ha criticado el mandatario brasileño en una entrevista con el programa Joven Pam News, en la que ha cuestionado si la CPI ha aprobado este documento "para vengarse".



"¿Qué ha hecho esta CPI a favor de Brasil?", ha apostillado además el mandatario para arremeter contra los senadores de la CPI no afines a su Gobierno y afearles "por qué no fueron al Ministerio de Salud" o ante él mismo "en 2020", en lugar de "quedarse en casa de vacaciones", recoge el medio brasileño 'Globo'.



Igualmente, ha manifestado que la CPI causa "estragos" para el país ya que "fuera" la "imagen de Brasil" es "pésima", al tiempo que se ha considerado una "víctima" de la situación.



Así ha reaccionado Bolsonaro tras conocer la aprobación del informe de la CPI, instaurada en el Senado brasileño y la cual supone la solicitud de imputación de un total de 78 personas, entre ellas el mandatario, además de dos empresas por distintos delitos cometidos durante la pandemia de la COVID-19.



En concreto, el documento pide a estos organismos que se acuse a Bolsonaro de nueve crímenes relacionados con la pandemia, comisión de delito epidémico con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, curanderismo, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, delito de responsabilidad y delitos de lesa humanidad --juzgados por el Tribunal Penal Internacional (TPI)--.



El informe ha sido remitido a la Justicia del país, el Tribunal Supremo y la Fiscalía brasileña, si bien también al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, para que se valoren las solicitudes.



De hecho, algunos de los Senadores de la CPI han acudido a la sede de la Fiscalía del país en la ciudad de Brasilia para entregar en mano el informe al fiscal general, Augusto Aras.



"Esta CPI ya ha dado resultados. Tenemos denuncias, acciones penales, autoridades destituidas y muchas investigaciones en curso y ahora, con esta nueva información, podremos avanzar en la investigación en relación a las autoridades con jurisdicción en los tribunales superiores", ha aplaudido el fiscal tras recibir el documento, recoge el portal brasileño G1.



La Fiscalía tiene que decidir si presenta o no las solicitudes de acusación demandas por el informe, inicia una investigación o presenta una denuncia, sin embargo, se ponen en duda las acciones que tomará Aras, quien fue nombrado por Bolsonaro.



En el informe también se reclama exigir la salida del presidente de redes sociales debido a su "relevante papel" en la difusión de noticias falsas sobre la pandemia, una petición que el juez del Tribunal Supremo Alexandre Moraes ha pedido este miércoles discutir, según recoge UOL.



Moraes ha solicitado a la Fiscalía abordar esta demanda, que se incluyó en el informe en respuesta a un directo que emitió el presidente el pasado jueves en el que vinculó la vacuna contra la COVID-19 con el desarrollo del sida.



LIRA RECHAZA EL INFORME



Por otro lado, el jefe de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, ha rechazado el informe de la CPI al considerar "inaceptable" que se proponga la acusación de diputados de la cámara cuando la comisión se creó "con el propósito de investigar las acciones y omisiones del Gobierno federal en el combate a la pandemia".



"Para mí es un motivo de gran indignación como presidente de la Cámara de Diputados y como ciudadano brasileño", ha lamentado, para insistir en que el documento redactado por Calheiros "no hace juicio de valor" sobre lo que se discutió y voto en la CPI.



Lira ha recordado que los diputados tienen inmunidad parlamentaria y ha recalcado que al sugerir su imputación la CPI "lesiona principios, derechos y garantías fundamentales".