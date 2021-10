Atlanta Hawks vence a New Orleans Pelicans (99-102)

Atlanta Hawks consiguió vencer frente a New Orleans Pelicans como visitante por 99-102 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans vencieron a domicilio contra Minnesota Timberwolves por 98-107. Por su parte, los de Atlanta Hawks también derrotaron en casa a Detroit Pistons por 122-104, completando una racha de cuatro triunfos en los cinco últimos partidos. Con este resultado, Atlanta Hawks acumula tres victorias en cuatro partidos jugados en la competición, mientras que New Orleans Pelicans se queda con una victoria en cinco partidos disputados.

El primer cuarto estuvo dominado por el equipo local, de hecho, consiguió un parcial de 15-2 durante el cuarto y llegó a ir ganando por 16 puntos (33-17) y acabó con un 33-19. Posteriormente, durante el segundo cuarto los jugadores de Atlanta Hawks recortaban distancias en el marcador, que concluyó con un resultado parcial de 26-34. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 59-53 en el electrónico.

El tercer cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador, hasta que al final terminó distanciándose el equipo visitante y finalizó con un resultado parcial 18-31 y un 77-84 global. Por último, en el último cuarto los locales reducían distancias nuevamente en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-1, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 22-18. Finalmente, el duelo finalizó con un resultado final de 99-102 a favor del equipo visitante.

La victoria de Atlanta Hawks se cimentó sobre los 31 puntos, siete asistencias y cinco rebotes de Trae Young y los 16 puntos, cuatro asistencias y 12 rebotes de John Collins. Los 16 puntos, tres asistencias y 15 rebotes de Jonas Valanciunas y los 20 puntos, cuatro asistencias y ocho rebotes de Brandon Ingram no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

En la próxima jornada de la NBA, New Orleans Pelicans se enfrentará a Sacramento Kings en el Smoothie King Center, mientras que en el próximo partido, Atlanta Hawks jugará contra Washington Wizards en el Capital One Arena.