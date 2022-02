Anabel Pantoja, tranquila, guarda silencio tras la supuesta deslealtad de Omar Sánchez destapada por 'Sálvame'

01-10-2021 Anabel Pantoja, abatida a pocas horas de su boda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Nuevo varapalo para Anabel Pantoja. Al distanciamiento con su primo Kiko Rivera y a los crueles ataques que recibe a diario en redes sociales por su físico, se une ahora una 'traición' que la influencer nunca hubiese imaginado. Una 'bomba' que 'Sálvame' destapaba este miércoles, convirtiéndose en la noticia del día y consiguiendo eclipsar incluso el tema estrella del momento: la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno.



Y es que según ha desvelado el programa, Omar Sánchez habría sido desleal a Anabel coincidiendo con la muerte de su abuela y su visita a Cantora para dar el último adiós a doña Ana; y habría pruebas - en forma de vídeos 'demoledores' que no dejarían lugar a dudas y que no se han emitido por la ingente cantidad de dinero que piden por ellos - de esta presunta infidelidad del surfero a su mujer.



Una noticia que dejaba totalmente derrumbada a Belén Esteban, incapaz de contener las lágrimas al pensar en cómo reaccionaría Anabel a esta dolorosa e inesperada traición de su 'negro'. Sin embargo, y tras hablar con la sobrina de Isabel Pantoja, la 'princesa del pueblo' contaba en directo que la sobrinísima está "tranquila" y "muy segura" de su marido porque además sabe qué día se grabaron las imágenes, una noche en que salieron con amigos a una discoteca en la que estaban presentes amigos como Amor Romeira y en la que, está segura, Omar no hizo nada de lo que poder arrepentirse.



Ahora os mostramos las primeras imágenes de Anabel tras la presunta deslealtad de su marido. De regreso en la capital por motivos de trabajo, y lejos de mostrarse afectada por la noticia, la colaboradora ha disfrutado de la noche madrileña compartiendo una cena con amigos, completamente ajena a la información que horas antes daba su programa.



Con un top morado de lo más sexy que poco dejaba a la imaginación, Anabel ha reaccionado a la presencia de nuestras cámaras echándose a correr, sin decir una palabra sobre la supuesta infidelidad de Omar. Muy seria, la influencer ha dado la callada por respuesta, sin ni siquiera dar las buenas noches ni contarnos cómo está tras esta noticia o qué le parecen los últimos ataques de su primo Kiko Rivera y el enfrentamiento que ha protagonizado con Isa Pantoja.



Misma actitud ha tenido tras la cena, en la que de lo más risueña y animada no dejó de compartir historias con su pandilla en su cuenta de Instagram, demostrando que los rumores de deslealtad de Omar no le han afectado lo más mínimo. Sin embargo, con nosotros, cero sonrisas, cero tranquilidad y también cero educación, ignorando nuestras preguntas y dejando en el aire si confía en su marido tras las imágenes que hemos visto de él hablando muy cómplice con una chica. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo!