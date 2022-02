AMP.-Líbano.-Suspendida la comparecencia del ex primer ministro Hasán Diab para declarar sobre las explosiones en Beirut

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La comparecencia del ex primer ministro de Líbano Hasán Diab para declarar sobre las explosiones de agosto de 2020 en la capital, Beirut, ha sido suspendida este jueves después de una nueva demanda contra el juez que encabeza la investigación, Tarek Bitar, en el marco de los numerosos obstáculos al proceso.



Diab no ha comparecido para el interrogatorio después de que Bitar fuera notificado de una demanda presentada el miércoles por los abogados del primer ministro para suspender los procedimientos, según ha informado el diario libanés 'El Nasra'.



Fuentes judiciales citadas por la cadena de televisión Al Yadid han indicado que la demanda implica que el proceso queda suspendido hasta que el Tribunal de Casación se pronuncie sobre su admisibilidad. La cadena LBCI ha resaltado que esto podría no tener lugar hasta el lunes.



Bitar había emitido una orden para que Diab compareciera por supuesta negligencia en el incidente, que dejó más de 220 muertos y 6.500 heridos, además de enormes daños materiales, a causa de la explosión de cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto en condiciones inseguras.



Por otra parte, el exministro del Interior Nuhad al Mashnuq ha presentado otra demanda contra su citación, prevista para este viernes, tal y como ha recogido la cadena de televisión LBCI. El objetivo del exministro busca impedir su interrogatorio hasta que haya una decisión en firme.



Las citaciones de Bitar, que afectan igualmente a los exministros Alí Hasán Jalil y Ghazi Zoaiter, se han visto paralizadas en varias ocasiones, así como la investigación en su totalidad, debido a las numerosas demandas presentadas por los afectados.



Así, el Tribunal de Casación se ha pronunciado ya en dos ocasiones para rechazar demandas de Jalil y Zoaiter contra los procedimientos, encabezados por Bitar después de que sustituyera a Fadi Sauan, quien fue apartado del caso tras una batería de demandas contra él por su supuesta parcialidad.



El Alto Consejo Judicial de Líbano reclamó el lunes a Bitar que concluya "lo antes posible" la investigación en torno a las explosiones, ante el aumento de las tensiones por la muerte de siete manifestantes durante una protesta para exigir la dimisión del juez y las críticas contra él por parte del partido-milicia chií Hezbolá y el también chií Movimiento AMAL.



El aumento de las tensiones ha puesto en riesgo la estabilidad del recientemente formado Gobierno libanés --que recibió la confianza del Parlamento el 20 de septiembre--, después de que Hezbolá, AMAL y el Movimiento Marada hayan amenazado con "suspender" su participación en el mismo si Bitar no es reemplazado por otro juez.



El malestar popular ha ido al alza durante los últimos meses debido al bloqueo de las investigaciones y los retrasos en la retirada de la inmunidad de los exministros y parlamentarios a los que el juez Bitar ha citado a declarar en el marco de las pesquisas, entre ellos Diab, quien dimitió tras las explosiones y siguió en el cargo en funciones hasta que se logró un acuerdo para formar el nuevo Gobierno en septiembre.