AMP.- Argentina.- Suspendida la declaración de Macri por su presunta implicación en un caso de espionaje

10-12-2019 El expresidente argentino Mauricio Macri POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA AMILCAR ORFALI



El expresidente no está exonerado de su deber de guardar secreto de Estado



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La declaración de Mauricio Macri sobre el presunto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017 durante su Gobierno, ha sido suspendida porque el expresidente no está exonerado de su deber de guardar secretos de Estado.



Fuentes judiciales citadas por la agencia de noticias argentina Télam han revelado que, cuando iba a comenzar la declaración, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ha informado al tribunal de que no estaba en condiciones de exonerarlo de esta obligación, ya que esta petición tiene que elevarse ante el presidente, Alberto Fernández.



Ante esta circunstancia, la defensa de Macri ha solicitado la suspensión de la audiencia, algo que el juez ha aprobado. La fecha para que Macri acuda a prestar su declaración se fijará una vez quede relevado de su deber de guardar secreto.



Macri ha advertido a su llegada a un juzgado de la localidad bonaerense de Dolores de que está siendo víctima de una "persecución".



"Si ellos creen que estos dos años de agresiones, descalificaciones, calumnias, persecución y obsesión permanente con mi persona, si creen que con eso van a minar, disminuir mi compromiso con ustedes, con defender sus valores, están muy equivocados", ha manifestado ante un grupo de seguidores en la plaza Castelli, donde se han reunido para mostrarle su apoyo.



Así, ha matizado que "a cada golpe, a cada agresión, a cada calumnia, cada mentira, más se fortalecen mis convicciones como siento que también les pasa a ustedes". "No somos los mismos, no les tenemos miedo, estamos decididos a pelear por nuestro futuro y el de nuestros hijos, por eso que hoy estemos acá reconfirma lo que sentimos", ha insistido, según el diario 'Clarín'.



"Argentina tiene futuro, por eso tenemos que luchar, por eso el 12 de septiembre pasó lo que pasó y dijimos basta. El 14 vamos a volver a ratificarlo por ese futuro juntos" ha indicado antes de afirmar que "no debemos convivir con una cultura del poder perversa que usa una tragedia para dañar".



El expresidente argentino ha acudido al juzgado en calidad de acusado por presuntamente haber promovido actos de espionaje contra los familiares de los tripulantes del submarino. Macri ha sido citado a declarar por el juez Martín Bava después de que un tribunal de apelaciones rechazara la recusación con la cual su defensa pretendía lograr la salida del magistrado.



El propio Macri había confirmado que acudiría este jueves al juzgado para declarar en la que supone la primera vista a la que se enfrenta desde que dejó Casa Rosada.