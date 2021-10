Acciones repuntan a nuevo máximo ante optimismo por resultados

(Bloomberg) -- Las acciones repuntaron a otro máximo histórico, ya que las nuevas señales de que las empresas estadounidenses están cumpliendo con altas expectativas de resultados impulsan a los principales índices hacia el mejor mes del año. Los bonos del Tesoro continuaron girando y algunas partes de la curva de rendimiento se invirtieron.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 1% a las 4:01 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 1,2%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,7%

El índice MSCI World subió 0,7%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,4%

El euro subió 0,7% a US$1,1679

La libra esterlina subió 0,3% a US$1,3789

El yen japonés subió 0,2% a 113,58 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos al 1,57%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó cuatro puntos básicos al -0,14%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó dos puntos básicos al 1,01%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 0,6% a US$83,12 el barril

Los futuros del oro registraron poco cambio

