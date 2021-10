Venta de cigarrillos crece en EE.UU. durante la pandemia

(Bloomberg) -- Las ventas de cigarrillos en Estados Unidos aumentaron el año pasado en medio de la pandemia de covid-19, lo que marcó el primer aumento anual en dos décadas.

Los principales fabricantes reportaron ventas por 203.700 millones de cigarrillos en 2020, frente a los 202.900 mil millones del año anterior, según un informe de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU.

Altria Group Inc., el fabricante estadounidense de Marlboro informó que las ventas de productos para fumar aumentaron en los primeros días de la pandemia a medida que los consumidores realizaban compras al por mayor y la publicidad negativa hacía los productos de vapeo hicieran que los fumadores mayores volvieran a los cigarrillos. Estudios recientes han desafiado la idea de que vapear cigarrillos resulta menos dañino que el tabaco convencional.

A pesar de los resultados, existen indicios de que el cambio podría no durar: en el período de cuatro semanas que finalizó el 9 de octubre, el volumen de ventas de cigarrillos cayó 9,4% respecto al mismo período de hace un año, según datos de Nielsen.

