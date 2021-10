"The Green Knight", el poema artúrico convertido en leyenda

Fotografía de "The Green Knight” cedida por Amazon Prime Video. EFE

Silvia García Herráez

Madrid, 27 oct (EFE).- El director David Lowery da un giro fresco y audaz a una leyenda artúrica, a un relato clásico de los caballeros de la mesa redonda, e introduce al público a esa Edad Media de cuento, en la que la niebla se adentra en los bosques muy verdes para presentar “The Green Knight”, una historia de héroes y honor que llega este jueves a Amazon Prime Video.

El filme es una adaptación del poema del siglo XIV escrito de forma anónima "Sir Gawain and the Green Knight", que la mayoría de los estudiantes ingleses han tenido que leer al menos una vez. Lowery se “obsesionó” con él cuando lo leyó en la universidad y decidió rescatarlo para convertirlo en una película.

“Realmente no pensé en convertir el poema en una película hasta aproximadamente un año antes de filmarla. Un día, espontáneamente, decidí que quería hacer una película sobre un caballero y aventuras, entonces me vino el poema que había leído en la universidad a la mente. Comencé a leerlo originalmente porque quería un buen punto de partida y pensé que podría extrapolar algo de él”, señaló Lowery, en una entrevista con EFE.

El director agregó que al final terminó adaptando página por página el poema y escribiendo el guion simultáneamente: “Honestamente, no pensé que se haría porque como película era demasiado extraño y difícil de lograr con un presupuesto bajo”, ha incidido el director de “A gosht story”, “Petes´s Dragon” o la que está por estrenar “Peter Pan & Wendy”.

"The Green Knight” cuenta la historia de Sir Gawain (Dev Patel), el temerario y testarudo sobrino del Rey Arturo, quien acepta un desafío de un caballero sobrenaturalmente enorme en la víspera de Año Nuevo, y tiene un año para cumplir con su parte del trato.

En su viaje para encontrar al Caballero Verde (Ralph Ineson), Gawain se encuentra con las habituales pruebas artúricas de honor y carácter, como enfrentarse a fantasmas, gigantes o ladrones, que ponen a prueba su determinación y carácter.

La cinta no se parece a ninguna otra adaptación cinematográfica de la leyenda artúrica, y eso es porque el director tenía muy claro desde el principio que “no quería” hacer una película histórica, sino “fantástica”. El “único” parecido con la realidad de la Edad Media “son los trajes y la manera de hablar de la época”.

Es por ello que a la hora de contar la historia el cineasta se dejara llevar por la fantasía y se fijara en una de las películas clásicas medievales y de aventuras que marcaron su infancia: “Willow” (1988). “Desde el primer día hasta la postproducción hacíamos referencia a ‘Willow’, ya fuera por efectos visuales, pinturas mate o por la forma en que usábamos los diseños de la armadura, era un punto de referencia constante”, ha aclarado.

“Lancelot del lago” (1974), “Excálibur” (1981), “Ladyhawke” (1985), “Drácula, de Bram Stoker” (1992) o “The Lord of The Rings” (2001) fueron también algunas de las películas en las que se inspiró el director estadounidense para dar forma a su historia épica.

Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Barry Keoghan, y Sean Harris, son el resto de actores que conforman el reparto de la cinta. De la oscarizada, por la película “The Danish Girl”, que se mete en la piel de Essel -amante de Gawain-, Lowery ha dicho que “fue la primera persona en leer el guion”: “No fue realmente difícil escoger a Alicia, la conocí justo cuando estaba escribiendo el guion y pensé en ella para el papel”.

“Poco después de eso, comencé a pensar en quién sería interesante para interpretar a Sir Gawain. Conocí a varios actores maravillosos y con los que tuve conversaciones, pero luego conocí a Dev y, a veces, simplemente lo sabes. Conoces a alguien y te das cuenta de que es con quien quiero pasar los próximos ocho meses de mi vida haciendo una película. Esa persona era Dev y fue instantáneo”, ha confesado.

La representación de la naturaleza, del mundo que rodea a Gawain, es otro de los grandes protagonistas de la cinta (fue rodada en los bosques de Irlanda), y algo que Lowery tenía claro desde el principio. “Quería hacer una película sobre un caballero a caballo y con muchas tomas largas de él simplemente cabalgando a través de paisajes épicos”, ha dicho.

“The Green Knight", es una aventura tremenda por lugares escarpados, bosques y castillos; es una demostración de cómo la historia se puede deformar y convertirse en una gran leyenda.