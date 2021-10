Thalia arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Thalia (@thalia) realizó varias publicaciones que tuvieron fuerte repercusión en las redes durante las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 468.259 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares:





Bellezas, hoy uso morado en honor al #SpiritDay en donde tomamos posición contra el bullying y apoyamos a los jóvenes que son parte de la comunidad LGBTQ. Ponte de morado y únete 💜 http://glaad.org/spiritday • • • Beauties, today I wear purple in honor of #SpiritDay where we take a stand against bullying and support young people who are part of the LGBTQ community. Go purple and join 💜 http://glaad.org/spiritday





¿Ready pal finde? Qué van a hacer! Cuenten! Yo relax pero arregladita 💅🏻con mi tshirt favorita de mi colección en @promodaoutlet 💚verde que te quiero verde 💚





De cuál eres tú? Déjame saber!!!! Estoy curiosa. 😜





“Ahora vivo mi vida, acostada en la arena. El sol me calienta, me pone morena”. ☀️ Empezando la semana con una actitud positiva, empoderada. Preparada para vencer todos los retos. Bellezas, recuerden que el video lírico de #NoTeVi ft. @maffio está disponible ya en mi canal de YouTube. ¡Feliz noche mis amores! 💋 #NoTeVi #BTS #BehindTheScenes #desAMORfosis





¡Esta semana me toco mi mamografía! Estamos en el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama y quiero invitarte a que vayas y te realices tu examen ✅💗 ¡Ve con tu mascarilla a donde tú médico y hazte un chequeo! No podemos restarle importancia a este tema. Hazte tu examen y cuídate. #BreastCancerAwarenessMonth #MesCancerdeMama #SensibilizacionCancerdeMama

Ariadna Thalía Sodi Miranda(Thalía) nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México, México. Hija de Yolanda Miranda Mange y Ernesto Sodi Pallares, Thalía inició su carrera musical a principios de los años 80 como vocalista de un grupo infantil Din-Din y en 1986 se integró a la banda Timbiriche, con la que grabó tres álbumes de estudio y de la que se separó en 1989.

En 1990, Thalía lanzó su primer álbum como solista, titulado Thalía. A este disco le siguió el álbum Mundo de cristal, 1991 y Love, 1992. En ese mismo año, 1992, Thalía protagonizó la telenovela María Mercedes, la primera de la serie conocida como Trilogía de las Marías. Por su actuación, la cantante obtuvo el premio TVyNovelas en la edición de 1993, como mejor actriz juvenil y un premio Bravo como mejor actriz juvenil.

En 1994, Thalía protagonizó la producción de Televisa, Marimar y, al año siguiente, fue la estrella principal de María, la del barrio. Debido a la popularidad obtenida, comenzó a conocérsele como la «Reina de las Telenovelas». En 1994, durante la transmisión de la telenovela Marimar, la actriz y cantante firmó un contrato con la compañía discográfica EMI, con la cual más tarde comenzaría a grabar su cuarto álbum de estudio, En éxtasis, que fue publicado en septiembre de 1995. En 1999, tras concluir las grabaciones de Mambo Café, película con la que incursionó en el cine, Thalía regresó a la televisión con la telenovela Rosalinda donde interpretó a la protagonista del mismo nombre.

Tras culminar su participación en Rosalinda, la cantante publicó el que sería sexto álbum de estudio, Arrasando, en abril de 2000. En mayo de 2002, Thalía publicó su siguiente álbum de estudio, bajo el título Thalía, al igual que su anterior producción de 1990. En este disco interpretó tres canciones en inglés y tuvo como sencillos los temas «Dance, Dance (The Mexican)», «Tú y yo», «No me enseñaste» y «¿A quién le importa?».

En julio de 2005 se lanzó un nuevo álbum de estudio de Thalía, titulado El sexto sentido, del que la cantante ejerció también como productora ejecutiva. Poco después del lanzamiento del disco, Thalía anunció que no volvería a trabajar más en telenovelas, rescindiendo el contrato que la unía a Televisa.

En noviembre de 2008, Thalía anunció su separación del sello discográfico EMI, tras haber grabado doce discos por más de una década con dicha disquera. En julio de 2009 se dio a conocer que el siguiente disco de Thalía, Primera fila, sería de tipo acústico, producido por la disquera Sony Music Entertainment, álbum que logró certificarse como triple disco de platino en México por vender más de 180.000 copias, situándose por más de seis meses en los primeros lugares de los cien discos más vendidos del año.