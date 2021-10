Te enseñamos las 10 películas más populares de HBO en Argentina

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué ver, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a las mejores pelis en Argentina. ¡Solo dale al play y disfruta!

1. Maligno

Madison es una mujer que tiene unas macabras pesadillas que la dejan completamente paralizada. Aterrada por lo que ve en ellas, Madison no consigue dormir por las noches ni vivir por el día. Pero el terror cada vez se irá apoderando de ella cuando descubra que esas pesadillas no son sueños, sino que son hechos de la vida real.

2. La Liga de la Justicia: La paradoja del tiempo

Barry Allen despierta en una realidad alternativa, donde descubre que ningun héroe de la Liga de la Justicia existe, a excepción de Batman, Aquaman y Wonder Woman; estos dos últimos tienen una enorme guerra, incluso los Atlantes de Aquaman inundaron Europa y las Amazonas conquistaron Inglaterra.

3. Liga de la Justicia Oscura: Guerra Apokolips

Culminando seis años de una aventura que comenzó con el lanzamiento de Justice League: War en 2014, Justice League Dark: Apokolips War presenta un planeta Tierra totalmente devastado por el tirano intergaláctico Darkseid en el que los superhéroes apenas han podido hacer frente a la guerra. Los últimos bastiones de guerreros que aún quedan en pie deben reagruparse para crear una estrategia que les permita enfrentarse a Darkseid con el propósito de salvar al planeta y a sus pocos supervivientes. Esta es la guerra que acabará con todas las guerras.

4. La Liga de la Justicia: Guerra

Ésta película Justice League: War es un film de animación que se basa en los cómics de superhéroes clásicos y en los cuales una serie de personajes con superpoderes se unen para hacer frente a la invasión de los alienígenas, un tema clásico de la época. Esta liga no se forma de una sola vez y en la película se ve como los superhéroes también tienen sus desavenencias y que formar un grupo con este tipo de personas no es sencillo. Los primeros integrantes fueron Batman y Linterna Verde y es donde empiezan los problemas, ya que al segundo no le gusta que el primero sea un simple ser humano, cuyos poderes proceden de la técnica. A ellos se une Superman, que incluso intenta matar a los dos anteriores, aunque por suerte no lo hace cuando Batman lo llama por su nombre de pila, momento en el cual se detiene. Wonder Woman también entrará en la liga y a ella se sumarán más superhéroes que como siempre intentarán acabar con el mal.

5. La Liga de la Justicia: Perdición

La Liga de la Justicia trata de frustrar un robo de la Banda de la Escalera Real. Tras la batalla, Mirror Master consigue lo impensable, infiltrarse en la Batcueva. A partir de ahí se desatan fieros ataques contra cada uno de los miembros del grupo. Batman, Superman, Wonder Woman, el Detective Marciano, Flash y Green Lantern tendrá que luchar por sus vidas con la ayuda de Cyborg y derrotar al villano que ha orquestado el plan, Vandal Savage, antes de que consiga destruir la Tierra.

6. La Liga de la Justicia: Crisis en dos tierras

Un Lex Luthor bueno, llega desde un universo alterno para reclutar a la Liga de la Justicia para ayudar a salvar a su Tierra de la amenaza Sindicato del Crimen, un grupo de personajes malévolos con super poderes idénticos a los de la Liga de la Justicia. Lo que está asegurado es la batalla definitiva entre el bien y el mal en una guerra que amenaza a ambos planetas y que, a través de un plan diabólico puesto en marcha por Owlman, pone a toda nuestra existencia en peligro.

7. American Pie presenta: Las chicas mandan

¡Es el último año! Annie, Kayla, Michelle y Stephanie deciden finalmente aprovechar su poder femenino y unirse para conseguir lo que quieren. Los chicos no sabrán qué los golpeó cuando sus atrevidas novias son las que están tomando las decisiones.

8. La Liga de la Justicia de Zack Snyder

Con la determinación de asegurar que el sacrificio definitivo de Superman no fue en vano, Bruce Wayne une fuerzas con Diana Prince para reclutar a un equipo de metahumanos que protejan el mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas. La tarea es más difícil de lo que Bruce imaginaba, ya que cada uno de los reclutas deberá enfrentarse a sus propios demonios para trascender aquello que los detenía, para unirse y formar de manera definitiva una liga de héroes sin precedentes. Ahora unidos, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash deberán salvar al planeta de la amenaza de Steppenwolf, DeSaad y Darkseid, antes de que sea demasiado tarde.

9. La Liga de la Justicia: Dioses y Monstruos

La Liga de la Justicia: Dioses y Monstruos explora una realidad recién concebida en el Universo DC, donde los miembros de la Justice League Superman, Batman y Wonder Woman son versiones mucho más oscuras de los superhéroes que las personas piensan que conocen.

10. Sucedió en Manhattan

Moderna adaptación de "Cenicienta". Marisa Ventura (Jennifer López) es una madre soltera de Nueva York que trabaja como empleada de la limpieza en un lujoso hotel de Manhattan. Christopher Marshall (Ralph Fiennes), un joven y apuesto político candidato a senador, la confunde con una de las huéspedes del hotel.

