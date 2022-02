Taiwán.- China tilda de "afrenta flagrante" la defensa de EEUU sobre la incorporación de Taiwán a la ONU

Dice que "no lo aceptará de ninguna forma" y reitera que la isla "es parte inalienable" del país



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de China han tildado de "afrenta flagrante" las declaraciones de Estados Unidos en defensa de la inclusión de Taiwán en el sistema de Naciones Unidas y ha recalcado que "no lo aceptará de ninguna forma", antes de recordar el principio de 'una sola China'.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió el martes a los estados miembro apoyar la integración de Taiwán y argumentó que su exclusión "menoscaba" la capacidad de la organización, en un momento en el que las relaciones entre Pekín y Taipéi pasan por su peor momento de los últimos cuarenta años.



En respuesta, la Embajada de China en Washington ha criticado a través de un comunicado publicado en su página web que "Estados Unidos usa recientemente cualquier ocasión posible para impulsar la cuestión de Taiwán para ayudara a Taiwán a incrementar su 'espacio internacional'.



"China expresa su firme preocupación por ello y no lo aceptará de ninguna manera. Hemos expresado de forma reiterada nuestra firme posición y hemos trasladado mensajes firmes a Estados Unidos", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que el principio de 'una sola China' "es un consenso común en la comunidad internacional".



Así, ha hecho hincapié en que "sólo hay una China en el mundo" y ha añadido que "el Gobierno de China es el único Gobierno legal que representa a la totalidad de China". "Taiwán es parte inalienable del territorio chino. 180 países, incluido Estados Unidos, han establecido relaciones diplomáticas con China tras aceptar el principio de 'una sola China'", ha recordado.



La Embajada ha incidido en que "la participación de la región de Taiwán en las actividades de las organizaciones internacionales, incluida la ONU, debe ser enmarcada en el principio de 'una sola China', antes de recalcar que "la ONU es una organización internacional e intergubernamental a la que sólo pueden sumarse estados soberanos".



"Los asuntos relacionados con Taiwán son un asunto político serio, no son acerca de los llamados 'valores'. Al darles más relevancia, Estados Unidos distorsiona intencionadamente el asunto y engaña a la opinión pública", ha criticado a través de su comunicado.



Por otra parte, ha cargado contra las autoridades taiwanesas por "mantener su postura férrea sobre la 'independencia de Taiwán'" y "negarse firmemente a reconocer el consenso de 1992" con "apoyo e incitación de su jefe estadounidense" para intentar "expandir su 'espacio internacional'".



De esta forma, ha argumentado que "hace 50 años, el intento de Estados Unidos de crear 'una China, un Taiwán' o 'dos Chinas' en la ONU terminó en un completo fracaso", pese a lo cual "sigue apoyando abiertamente a las fuerzas de la 'independencia de Taiwán' y desafiando al Derecho Internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales".



"Estos intentos serán inútiles y están condenados al fracaso. Debe recordarse que el principio de 'una sola China' y los tres comunicados conjuntos sino-estadounidenses están en la base política de la relación entre China y Estados Unidos", ha dicho, antes de reiterar que Pekín "nunca aceptó" otros documentos anexos presentados por Washington.



"Por ello, no puede ser más ridículo que Estados Unidos ponga la Ley de Relaciones con Taiwán antes que los tres comunicados conjuntos sino-estadounidenses", ha señalado. "Pedimos a Estados Unidos que reconozca los hechos, se mantenga en sus compromisos, se ciña al principio de 'una sola China' y a los comunicados conjuntos y respete la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU", ha agregado.



Por último, la Embajada china en Washington ha reclamado a Estados Unidos que "ponga fin a los contactos oficiales con Taiwán, deje de hacer declaraciones irresponsables y erróneas y adopte acciones reales para mantener la situación general de las relaciones entre China y Estados Unidos y la paz y la estabilidad a través del estrecho (de Taiwán)".