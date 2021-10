Reguladores de la UE abren una investigación a oferta por ARM, en un revés para Nvidia

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 27 oct (Reuters) - Nvidia sufrió un revés el miércoles, porque los reguladores antimonopolio de la Unión Europea abrieron una investigación a gran escala a su oferta de 54.000 millones de dólares para comprar el diseñador de chips británico ARM, por la preocupación de que pueda subir los precios y reducir la innovación.

La agencia británica de la competencia también está investigando el negocio para adquirir la empresa tecnológica más importante del país, pues advirtió de que podría dañar la competencia y debilitar a los rivales.

La Comisión Europea consideró insuficientes las concesiones ofrecidas por el mayor fabricante mundial de chips gráficos y de inteligencia artificial (IA) durante su revisión preliminar, informó Reuters.

Nvidia no ha revelado cuáles son, pero ya ha dicho que mantendrá a ARM como proveedor tecnológico neutral para calmar las preocupaciones de clientes como Qualcomm Inc, Samsung Electronics Co Ltd y Apple Inc.

La Comisión dijo que decidiría antes del 15 de marzo si autorizaba o bloqueaba el acuerdo.

"Aunque ARM y Nvidia no compiten directamente, la propiedad intelectual de ARM es un elemento importante en los productos que compiten con los de Nvidia, por ejemplo en los centros de datos, la automoción y el Internet de las cosas", dijo la jefa de competencia de la UE, Margrethe Vestager, en un comunicado.

"Nuestro análisis muestra que la adquisición de ARM por parte de Nvidia podría conducir a un acceso restringido o degradado a la propiedad intelectual de ARM, con efectos distorsionadores en muchos mercados en los que se usan semiconductores", continuó.

Clientes de ARM como Broadcom, MediaTek y Marvell apoyan la operación.

(Reporte de Foo Yun Chee; Editado en español por Javier López de Lérida)