Portaltic.-Google habilita un servicio que permite retirar imágenes de menores de 18 años a petición del usuario

MADRID, 27 (Portaltic/EP)



Google ha habilitado un nuevo servicio que permite a los menores de 18 años, así como a sus padres o tutores, solicitar la retirada de sus imágenes de los resultados de búsqueda por considerarlas dañinas o impropias para su circulación pública.



La medida llega casi tres meses después de que Google anunciara cambios en sus políticas de privacidad. Con ellos, busca proteger a niños y adolescentes y ofrecerles una experiencia 'online' más segura. Asimismo, los más jóvenes tendrán mayor control de su huella digital.



Desde su Centro de asistencia de búsqueda, Google informa de que se procederá a la retirada de las imágenes no explícitas de menores de 18 años de los resultados de búsqueda a petición de éstos, sus padres o tutores siempre que estas no sean de interés público o periodístico.



A pesar de que la compañía se compromete de eliminar estas imágenes tanto de la pestaña de Imágenes como de las miniaturas de su motor de búsqueda, ha adelantado que no puede retirarlas de los sitios web que las alojan. Para acceder a esa opción, Google recomienda al usuario que se ponga en contacto con el desarrollador o 'webmaster' de esa página y este procedería al borrado del contenido.



REQUISITOS



Para que Google evalúe la retirada del contenido, se deben cumplir una serie de requisitos que se detallan en la ayuda de Búsqueda de Google. Entre ellos, destaca que en las imágenes debe aparecer una persona identificable que en el momento de la petición de su retirada sea menor de 18 años.



Eso quiere decir que, si un usuario encuentra una imagen suya inapropiada en internet en la que aparece siendo menor de 18 años pero, en el momento de verla sí es mayor de edad, no puede solicitar que se suprima.



Google también ha anunciado que padres y tutores pueden solicitar este borrado de contenido cuando se trate de fotografías de un menor de 18 años que haya fallecido antes de alcanzar la mayoría de edad.



Tras rellenar el formulario, Google se encarga de evaluar la petición en base a estos requisitos y, si lo considera necesario, recopila información para complementarla con datos que debe aportarle la persona que presenta documento.