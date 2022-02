Portaltic.-Apple Fitness+ y Apple One Premium llegarán a España el próximo 3 de noviembre

09-12-2020 Apple Fitness+. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE



MADRID, 27 (Portaltic/EP)



Apple Fitness+, la 'app' que brinda al usuario un servicio enfocado al ejercicio físico de la mano de Apple Watch, y Apple One Premier, que ofrece el acceso a otras aplicaciones como Apple Music o Apple TV+, llegarán a España el próximo 3 de noviembre.



El lanzamiento de esta aplicación de entrenamientos en el mercado español se produce casi dos meses después de la presentación de los iPhone 13, Apple Watch Series 7 e iPad mini a mediados del pasado mes de septiembre, cuando se anunció que Apple Fitness+ llegaría a España sin fecha concreta.



Según ha comunicado la marca, Apple Fitness+ estará disponible en España, al igual que en el resto de los 15 países a los que se ha extendido este servicio (entre los que se encuentran Francia, Alemania, México o Colombia), en inglés. No obstante, contará con subtítulos en español, alemán, francés, italiano, ruso y portugués para seguir estos entrenamientos.



Esta aplicación presenta un servicio que se vincula directamente con el Apple Watch y permite personalizar los ejercicios según las necesidades del usuario. Incorpora, entre otras funciones, la divisón de 'Meditaciones guiadas' y 'Pilates', un nuevo tipo de entreno de bajo impacto.



Una de las novedades de Apple Fitness+ es que permite compartir estos ejercicios y sesiones de meditación con otros usuarios que dispongan de este servicio mediante llamadas de FaceTime.



Los suscriptores pueden utilizar SharePlay con hasta 32 usuarios mientras usan, de forma simultánea, FaceTime en su iPhone o iPad. Esta funcionalidad también es compatible con Apple TV.



FITNESS+, TAMBIÉN DESDE APPLE ONE PREMIUM



El lanzamiento de Apple Fitness+ coincide con la llegada al mercado español de Apple One Premium, una plataforma que agrupa en una única suscripción algunos de sus servicios principales: Apple TV+, Apple Music Family, Apple Arcade, iCloud+ y, desde ahora, Apple Fitness+.



Este servicio estará disponible también a partir del 3 de noviembre y su precio de salida es de 28,95 euros mensuales. Además, ofrece la posibilidad de compartir el servicio entre seis amigos o familiares y dispone de una prubea gratuita de 30 días para los nuevos suscriptores.