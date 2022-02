Perú.- Castillo llama a la "unidad" del Congreso de Perú para "consolidar" el país

El Congreso rinde homenaje al congresista de Perú Libre fallecido en la víspera



El presidente defiende su postura para nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea y asegura que "respetará la libertad de empresa"



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha llamado este martes a la "unidad" del Congreso peruano para "consolidar" el país, que "necesita de sus autoridades", una declaración que destaca de cara a las votaciones para que el Legislativo otorgue su confianza al gabinete.



Castillo ha acudido este martes, junto a su gabinete, encabezado por la primera ministra, Mirtha Vásquez, al homenaje que se ha rendido en el Congreso al parlamentario Fernando Herrera Mamani --del partido gubernamental, Perú Libre--, quien falleció en la víspera a causa de una parada cardiorrespiratoria mientras se desarrollaba la sesión de investidura en el pleno, lo que supuso el aplazamiento del debate y la votación.



"Pido, en memoria de mi hermano Fernando, que los poderes del Estado nos pongamos de acuerdo para que no solo congresistas, sino ministros, ya no estemos en zozobra (...). Pido al Congreso de la República que estemos unidos, que llamemos a la unidad en la práctica para consolidar este país, que necesita mucho de sus autoridades", ha apostillado el mandatario peruano durante el acto de homenaje.



A su petición, se ha sumado la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, quien ha instado a los congresistas de las distintas bancadas a "tomar esta convocatoria (el homenaje) de unión entre todos y trabajar por le país", informa el periódico peruano 'La República'.



Por otro lado, el presidente del país andino se ha referido este martes a su reciente petición al Congreso para trabajar en una ley "conjunta" para nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea, el más importante del país, en Cuzco, y ha defendido que en este proceso se "respetará la libertad de empresa".



"Como Gobierno del pueblo, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos", ha insistido, en respuesta a las críticas en su contra al respecto.



"RUMORES" DE VACANCIA PRESIDENCIAL



Con los cuestionamientos por su postura sobre el gasoducto y el próximo pleno, el 4 de noviembre, del voto de confianza al Gabinete de Vásquez como frentes abiertos, el presidente ha manifestado también este martes no estar preocupado por "rumores" de un intento por parte del Congreso de destituirlo a través de una "vacancia por incapacidad moral".



"Hoy en día está en boga lo que llaman la vacancia. Sí, pues. Yo le llamo la vagancia, porque eso piensan solamente los vagos. Solamente lo piensan los que año por año, gobierno por gobierno, han tenido para vivir del Estado. Hoy extrañan la mamadera y por eso están saliendo al frente, salen a la calle, mienten, engañan al pueblo y confunden a la población", ha dicho contra las amenazas de esta medida, una figura jurídica recurrente dentro del Congreso debido a la facilidad con la que puede solicitarse, ya que tan sólo se necesita el apoyo del 20 por ciento de los parlamentarios.



Con el 40 por ciento, 52 diputados, esta propuesta de moción de censura se admite a trámite, y finalmente, se aprueba con el 66 por ciento del Congreso a favor, lo que significa 87 parlamentarios de los 130 que conforman el pleno.



Precisamente, el Gobierno de Perú presentó este mes ante el Congreso una reforma constitucional que suprime la incapacidad moral como causa para cesar al presidente del cargo, además de limitar los motivos para iniciar una moción de censura contra los ministros del gabinete.



Con el proyecto propuesto por el Ejecutivo de Castillo, la vacancia presidencial solo podrá darse en caso de muerte, por incapacidad mental o física, por renuncia, siempre y cuando sea aceptada por el Congreso, o por salir sin permiso del territorio nacional, o no regresar en el plazo fijado, así como las infracciones mencionadas en el Artículo 117 de la Constitución, como traición a la patria, por disolver el Congreso sin autorización, o por impedir elecciones y o la labor de las autoridades electorales.