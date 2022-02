Paloma Rocasolano, de cena romántica con su novio Marcus, con quien consolida su amor a pasos agigantados

15-09-2021 Paloma Rocasolano, mirando embelesada a su pareja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



La revista Semana lo destapaba hace unas semanas; la madre de la Reina Letizia, Paloma Rocasolano, volvía a estar enamorada a sus 69 años. ¿El afortunado? Un atractivo galán británico nacido en Nigeria llamado Marcus Tokuaboh Brandler, con el que la abuela de la Princesa Leonor consolida su noviazgo a pasos agigantados.



Muy discreta con su vida privada - de hecho no se le conoce ninguna relación desde su separación de Jesús Ortiz en 1999 tras 28 años de matrimonio - es la primera vez que Paloma se deja ver con normalidad ilusionada con un hombre... ¡Y no podemos negar que nos encanta verla así!



A pesar de que apenas han trascendido datos sobre su historia de amor, que la madre de la Reina prefiere mantener en un discreto segundo plano, diferentes fuentes apuntan a que habría sido el novio de Telma, Robert Gavin Bonnar, quien habría presentado a Paloma y a Marcus, que apenas se separan desde que sus caminos de cruzaron por primera vez el pasado verano.



El británico, que viaja mucho por trabajo ya que posee un negocio de exportación e importación de especias, té y café en Europa, Asia y África, podría haber 'instalado' su base de operaciones en nuestro país para estar más cerca de la suegra de Felipe VI. Divorciado y con tres hijos, Marcus es ligeramente más joven que Paloma - tiene 64 años - y ha encajado a la perfección con el círculo de su novia, por lo que es habitual verlos con Telma y su familia compartiendo momentos de ocio en la capital.



Demostrando que su relación marcha a las mil maravillas y que su amor se consolida sin prisa pero sin pausa, Paloma y Marcus disfrutaron de una velada romántica solo para dos en una terraza cercana al domicilio de la madre de Doña Letizia. Entre risas y confidencias, la enamorada pareja compartió una cerveza y una ración de patatas bravas, mirándose embelesados sin poder ocultar el gran momento que están viviendo.



