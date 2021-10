Natalia Lafourcade vivió "toda una experiencia" con Adam Driver en "Annete"

Fotografía de archivo fechada el 31 de octubre de 2014 de la cantante mexicana Natalia Lafourcade, durante un concierto en el Teatro Esperanza Iris en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Morelia (México) 27 oct (EFE).- La cantante mexicana Natalia Lafourcade aseguró este miércoles durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (oeste de México) que trabajar junto al actor estadounidense Adam Driver en la película "Anette", del director francés Leos Carax, fue una experiencia única que la conmovió.

"Fue toda una experiencia estar al lado de Adam Driver, mis amigas estaban celosas", bromeó la autora de "Hasta la raíz" en un encuentro virtual que mantuvo con el productor del filme Julio Chavezmontes.

"Realmente fue muy interesante. Ese momento dentro de la historia (en la participación de la actriz) es uno muy fuerte y él entró al set muy afectado, realmente nunca dejó de estar en tono emocional, en este espasmo y en este instante que él vivía dentro de la historia y eso fue muy interesante", aseguró Lafourcade.

En la ovacionada película de Carax, Lafourcade da vida por unos cuantos minutos a una agente de la Policía y, según adelantó la cantante, tiene una interacción interesante con Driver puesto que a ella le toca regañar a su personaje, Henry.

Pero Lafourcade no quedó impactada únicamente de la seriedad y disciplina del actor nominado al Óscar en 2020 por "Marriage Story" (2019), sino también por la precisión del director y el ambiente de la película también protagonizada por la actriz francesa Marion Cotillard.

"Fue surrealista, como nadie lo habría imaginado. Fue muy impresionante ver a Leos en su papel de director y percibir a Adam en esencia", apuntó.

La película sigue la historia de Henry, un famoso comediante, casado con Ann, una no menos famosa cantante de ópera.

Su vida es perfecta mientras el éxito de los dos va a la par, pero el nacimiento de su hija, Annette, cambia completamente la situación.

Un musical atípico grabado en vivo con música y guión de los hermanos Ron y Russel Mael, integrantes del grupo Sparks, fue lo que embelesó a Lafourcade y lo que la dejó llena de curiosidades con respecto al proyecto que espera ver este miércoles en la inauguración del festival de Morelia.

"La parte musical es algo que me llama mucho la atención, que toda la película sea música, ¡qué onda!", exclamó la cantante, quien había mantenido pequeñas incursiones en el cine anteriormente.

El productor del filme por su parte, aseguró que la película, que se estrena en México el próximo 4 de noviembre en salas y el 26 en MUBI, es un trabajo "libre, que se hizo con el interés de descubrir y reinventar".

Sobre el director, Chavezmontes resaltó la capacidad creativa de Carax a la hora de hacer cine y su genialidad y compromiso con su trabajo.

"Nadie se imagina qué quiere Leos pero cuando él lo ve lo sabe, es eso (y no otra cosa) es muy riguroso", apuntó.

Carax estará presente en el estreno de "Annette" en Morelia y compartirá con el público una serie de preguntas y respuestas, actividad que repetirá con parte de la retrospectiva organizada por el festival.