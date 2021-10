Más migrantes se suman a caravana hacia Ciudad de México

Por Daniel Becerril

VILLA COMALTITLÁN, México, 27 oct (Reuters) - Una caravana de migrantes que comenzó el fin de semana en el sureño estado mexicano Chiapas, fronterizo con Guatemala, avanzaba el miércoles sumando a su paso nuevos integrantes que buscan ir al centro del país, donde esperan más apoyo de autoridades.

Las miles de personas, principalmente mujeres y niños centroamericanos, partieron desde muy temprano del municipio Huixtla, donde aprovecharon para comunicarse con familiares, descansar o bien tomar un baño en un río y lavar su ropa. En esa misma zona nuevos grupos de migrantes se sumaron, de acuerdo con testigos de Reuters.

"Algunas veces hay trabajo, algunas veces no, entonces tuvimos que agarra valor para tomar la decisión de trepar para arriba (a Estados Unidos). No fue fácil", dijo a Reuters Julio González, un migrante hondureño que pasó la noche, junto con sus dos hijos enfermos y su esposa, en la calle y bajo la lluvia.

Organizadores de la caravana dijeron a Reuters que debido a la cantidad de niños que acompañan la movilización descansarían en Villa Comaltitlán, a 17 kilómetros de Huixtla, para retomar su camino el jueves muy temprano. Para llegar a Ciudad de México, su destino, aún deben recorrer 1,000 kilómetros.

"Gracias a Dios no hemos tenido problemas con migración, Dios nos está abriendo puertas", agregó González, quien es parte de la caravana que avanza mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta críticas ante los altos niveles de migración, violencia generalizada y hambre en América Central.

A diferencia de otras movilizaciones, hasta ahora no se han registrado confrontaciones entre fuerzas de seguridad y migrantes, según testimonios dados a Reuters. No obstante cientos de migrantes, principalmente haitianos, prefirieron no avanzar por temor a ser detenidos o deportados, como ha ocurrido recientemente.

El lunes dos migrantes haitianas fueron halladas muertas en la ciudad Tapachula, donde muchos aún esperan respuesta a su solicitud de refugio en México. "Fue algo terrible, debe haber justicia" dijo Wilner Metelus, Presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM).

El Instituto Nacional de Migración (INM) dijo más tarde en un comunicado que algunas familias que integraban la movilización solicitaron de forma voluntaria su regreso a Tapachula, de donde partió la caravana, para no exponer a niños a la larga travesía.

(Reporte de Daniel Becerril, reporte adicional José Torres, escrito por Lizbeth Díaz, editado por Sharay Angulo)