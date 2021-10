"MalaYerba": ¿Y si el cannabis se legalizara en Colombia?

USA2954. LOS ÁNGELES (CA, EEUU), 26/10/2021.- Fotografía cedida por la plataforma Pantaya donde aparece la actriz María Elisa Camargo, una de los protagonistas de "MalaYerba", una ficción "posnarcotráfico" de 10 episodios, que la plataforma acaba de estrenar en Estados Unidos y que llegará a los países latinoamericanos y España a partir de este fin de semana por Starzplay. Después de años de estigma, Colombia legaliza el cannabis medicinal y tres emprendedores triunfan en el negocio del momento, aunque no todo es lo que parece en la trama de "MalaYerba", una nueva serie que da un giro a las historias sobre el narcotráfico en Latinoamérica. EFE/Pantaya/Raul Higuera /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO

Los Ángeles (EE.UU.), 26 oct (EFE).- Después de años de estigma, Colombia legaliza el cannabis medicinal y tres emprendedores triunfan en el negocio del momento, aunque no todo es lo que parece en la trama de "MalaYerba", una nueva serie que da un giro a las historias sobre el narcotráfico en Latinoamérica.

María Elisa Camargo, Carolina Gaitán, Sebastián Eslava y Juan Pablo Urrego son los protagonistas de esta ficción "posnarcotráfico" de 10 episodios, que la plataforma Pantaya acaba de estrenar en Estados Unidos y que llegará a los países latinoamericanos y España a partir de este fin de semana por Starzplay.

"Estamos hablando del cannabis medicinal con una lupa muy distinta. No es una serie de narcos, aquí no hay brazos cortados, amenazas ni carteles", explica a Efe la actriz María Elisa Camargo.

"MalaYerba" sigue a tres jóvenes, Félix (Eslava), Mariana (Camargo) e Ignacio (Urrego), que abren su propia empresa gracias a la legalización del consumo de marihuana en Colombia y ven cómo su negocio (y su riqueza) crece a gran velocidad.

Cada uno aporta su grano de arena: Mariana, la tierra; Félix, la semilla; e Ignacio, los contactos. Pero todo su entramado pasa a pender de un hilo cuando entra en escena Lola (Gaitán), una periodista que descubre que el próspero negocio oculta un pasado turbio.

"Hay un 'thriller' y una situación detrás, pero no tiene nada que ver con el prejuicio ante el cannabis -argumenta Camargo-. Lo estamos poniendo en una perspectiva sofisticada y elegante".

"UNA PERSPECTIVA SOFISTICADA Y ELEGANTE"

En la última década, los canales televisivos han apostado por las ficciones sobre el narcotráfico y el público ha respondido. "Breaking Bad", "Ozark" y "The Wire" son algunas de las series estadounidenses más celebradas y, por supuesto, la tendencia ha viajado a los países latinos con títulos como "Narcos", "El Chapo" y "La Reina del Sur".

Pero, al igual que en la francesa "Family Business" (Netflix), los creadores de "MalaYerba" (Natalia Echeverri, Andrés Beltrán y Esteban Orozco) decidieron mirar al mundo de las drogas desde otro punto de vista: el de la legalización.

"La gente necesita iluminarse porque ya los Gobiernos están legalizando, ya están empezando a pasar cosas en Latinoamérica. En Estados Unidos, y sobre todo en California, van adelantadísimos, pero como latinos siento que tenemos que empezar a nivelar culturalmente nuestra manera de pensar al respecto" insiste Camargo.

En "MalaYerba" hay reuniones empresariales, inversores e, incluso, estrategias publicitarias para promocionar una gama de productos bajo la marca "Kannalab", que sus protagonistas venden como "la nueva cepa del cannabis".

Los retos profesionales que afrontan sus protagonistas se cruzarán con una serie de rencores y asuntos del pasado que quedaron sin resolver y que debilitarán su unión en los momentos más complicados.

Camargo promete que la droga ni siquiera es el origen de los problemas que afrontan los empresarios. "Es un personaje más, tranquilo y normalizado, lo importante es lo que pasa en la vida de los protagonistas", afirma.

La actriz reconoce que tratar un asunto así conlleva "mucha responsabilidad" y gran parte del guion está escrito de manera "educativa".

"Mi mamá, que ya ha visto la serie, dice que le recuerda a 'Café con aroma de mujer', esa novela tan hermosa que parte de lo que la hacía entrañable era aprender la ciencia detrás del café colombiano", recuerda.

"En 'MalaYerba' van a encontrar una historia con muchísimo suspenso y una historia que no les dejará levantarse de la silla", promete.