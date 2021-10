Los Green Bay Packers ponen a Allen Lazard en la lista de reserva de covid-19

Imagen de archivo de Allen Lazard. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Green Bay (EE.UU.), 26 oct (EFE).- Los Green Bay Packers mandaron a Allen Lazard a la lista de reserva de la covid-19, lo que pone al equipo en la posibilidad de no contar con sus tres mejores receptores abiertos para el partido del jueves contra los invictos Arizona Cardinals.

Lazard, agregado a la lista como contacto cercano, se suma al principal receptor Davante Adams, quien un día antes también fue puesto en esa misma lista.

Fuentes cercanas al los hechos indican que Lazard no está vacunado, por lo que tendrá que estar en cuarentena durante cinco días, reforzando la posibilidad de que no estará activo el jueves.

A menos que Márquez Valdés-Scantling salga de la lista de reservas de lesionados, los Packers podrían quedarse sin sus tres mejores receptores abiertos contra Arizona.

El veterano Randall Cobb, quien regresó a los Packers esta temporada después de un año con los Dallas Cowboys y uno con los Houston Texas, podría ser el objetivo principal del mariscal de campo Aaron Rodgers contra los Cardinals. El corredor Aaron Jones es segundo en el equipo con 26 recepciones.