LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 6 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 27 de octubre de 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMS-GEN BRASIL-BOLSONARO

BRASILIA - Senadores brasileños discuten los detalles del reporte fina de una comisión investigadora que recomienda que el presidente Jair Bolsonaro sea acusado de cargos penales por presunta negligencia en la respuesta a la pandemia de COVID-19, y llevar al país a la segunda mayor cantidad de muertos por coronavirus en el mundo. Por Débora Álvares y Diane Jeantet. 475 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con:

-AMS-GEN AP EXPLICA-BRASIL-BOLSONARO: AP EXPLICA: Senadores de Brasil piden investigar a Bolsonaro

AFR-GEN SUDÁN

EL CAIRO - Las fuerzas de seguridad de Sudán detienen a tres destacadas figuras prodemocracia, según familiares y activistas, mientras aumenta la presión internacional sobre el ejército para dar marcha atrás tras un golpe de Estado. Por Samy Magdy. 596 palabras. AP Foto. ENVIADO

EUR-CLI UE-TRENES VS AVIONES

BRUSELAS - En torno a un tercio de los vuelos cortos más utilizados de Europa tienen alternativas viables por tren que son mucho menos contaminantes, según un estudio encargado por el grupo ambientalista Greenpeace. 228 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con:

-ONU-CLI CLIMA-EXTINCIÓN CAMPAÑA: ONU-CLI CLIMA-EXTINCIÓN CAMPAÑA

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN HAITÍ-PANDILLAS Y NEGOCIOS

PUERTO PRÍNCIPE - Youri Mevs no se muere de hambre, no lucha por sobrevivir; en muchos sentidos, no se parece a los migrantes que huyen de la miseria de Haití. Tiene sus raíces en los antepasados que llegaron a Haití hace generaciones y construyeron fortunas. Pero al igual que esos migrantes, ella y otros miembros de la élite adinerada de Haití tienen pocas ilusiones sobre la vida en Haití. Por Alberto Arce. 2480 palabras. AP Foto. ENVIADO

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

ASI-GEN CHINA-EEUU-TELECOM

BEIJING - Las autoridades reguladoras estadounidenses expulsarán a una división de China Telecom Ltd., una de las tres grandes operadoras estatales chinas, del mercado estadounidense por amenaza de seguridad nacional, en medio de crecientes tensiones con Beijing. 345 palabras. AP Foto. ENVIADO

___________________________________

MUNDO

___________________________________

MOR-GEN IRÁN CIBERATAQUE

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos - El ciberataque que paralizó todas las gasolineras de la República Islámica fue diseñado para “enojar a la población creando desorden y perturbaciones”, dice el presidente Ebrahim Raisi. Ante los surtidores de combustible se repetían las largas filas de la víspera. 493 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-ASEAN

KUALA LUMPUR - El presidente de EEUU y el premier de China participan por videoconferencia en la cumbre de 18 países del Asia-Pacífico, una región donde las dos potencias han chocado en temas tan variados como comercio, Taiwán, la democracia, derechos humanos y las cada vez más asertivas reclamaciones territoriales de Beijing. Por Eileen Ng y Niniek Karmini. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO

MOR-INM LIBIA-MIGRANTES-SANCIONES

EL CAIRO - El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Estados Unidos imponen sanciones a un funcionario libio por supuestos abusos y torturas a migrantes en un centro de detención. Por Samy Madgy. 422 palabras. AP Foto. ENVIADO

EUR-GEN GBRETAÑA-ASSANGE

LONDRES - El gobierno estadounidense tiene previsto pedir al Alto Tribunal británico que revoque la decisión de una juez de que el fundador de WikiLeaks Julian Assange no debe ser enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje. Por Jill Lawless. 691 palabras. AP Foto. ENVIADO

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-BEI SERIE MUNDIAL

HOUSTON - Atlanta se sobrepone a la pérdida del lanzador Charlie Morton por una fractura en una pierna, y vence 6-2 a los Astros de Houston en el primer encuentro de la Serie Mundial. Por Ben Walker. 648 palabras. AP Foto. Con: DEP-BEI SERIE MUNDIAL-MORTON; DEP-BEI SERIE MUNDIAL-VALDEZ; DEP-BEI SERIE MUNDIAL-BRAVOS-BULLPEN.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos