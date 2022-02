Líbano.- Cientos de personas se manifiestan en apoyo al líder de Fuerzas Libanesas tras su citación a declarar

Geagea debía comparecer hoy por los enfrentamientos en una protesta en Beirut



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Cientos de simpatizantes de Fuerzas Libanesas se han concentrado este miércoles en Bkerké, al norte de la capital, Beirut, para dar su apoyo al líder del partido cristiano, Samir Geagea, quien estaba citado a declarar durante la jornada por la muerte de manifestantes el 14 de octubre por disparos durante una protesta.



Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient le Jour', la concentración ha sido convocada para mostrar su solidaridad al político, quien no ha comparecido ante el tribunal militar que le había convocado.



Los manifestantes han dado su apoyo también al patriarca maronita, Bechara Rai, y han criticado un "sesgo" en los procedimientos judiciales y "un retorno a los años noventa", en referencia al arresto de Geagea en 1994 durante la guerra civil.



Las concentraciones han provocado el corte de las carreteras que llevan a Maarab, si bien la situación es de "calma", según la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, que ha destacado que "no ha habido ningún incidente".



Los enfrentamientos del 14 de octubre estallaron durante una protesta contra el juez Tarek Bitar, que encabeza la investigación sobre las explosiones de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, tras las críticas contra el magistrado por parte del partido-milicia chií Hezbolá y el también chií Movimiento AMAL.



El líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, acusó a francotiradores afiliados a las Fuerzas Libanesas de abrir fuego contra los concentrados, si bien Geagea ha rechazado cualquier papel en los sucesos, que se saldaron con al menos siete muertos.



Posteriormente, Geagea se mostró dispuesto a comparecer ante el tribunal si también lo hacía Nasralá, si bien sus abogados argumentaron el martes que la citación era "ilegal", tal y como ha recogido el portal libanés de noticias Naharnet.



El Alto Consejo Judicial de Líbano reclamó el lunes a Bitar que concluya "lo antes posible" la investigación en torno a las explosiones en el puerto de la capital, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales.



El aumento de las tensiones ha puesto en riesgo la estabilidad del recientemente formado Gobierno libanés --que recibió la confianza del Parlamento el 20 de septiembre--, después de que Hezbolá, AMAL y el Movimiento Marada hayan amenazado con "suspender" su participación en el mismo si Bitar no es reemplazado por otro juez.



El malestar popular ha ido al alza durante los últimos meses debido al bloqueo de las investigaciones y los retrasos en la retirada de la inmunidad de los exministros y parlamentarios a los que el juez Bitar ha citado a declarar en el marco de las pesquisas, entre ellos Diab, quien dimitió tras las explosiones y siguió en el cargo en funciones hasta que se logró un acuerdo para formar el nuevo Gobierno en septiembre.