LeBron James es baja de los Lakers ante los Spurs por molestias en el tobillo derecho

San Antonio (EE.UU.), 26 oct (EFE).- El alero estrella de los Angeles Lakers LeBron James no fue incluido este martes en la alineación oficial del equipo que enfrentará a los San Antonio Spurs por molestias en el tobillo derecho.

El entrenador de los Lakers, Frank Vogel, respondió, cuando se le preguntó sobre la lesión de James, que el equipo está adoptando "un enfoque de maratón" con él.

El alero Malik Monk, una de las nueva adquisiciones que hicieron los Lakers durante el descanso del verano, comenzará en el lugar de James, y el veterano base Rajon Rondo también regresará a la rotación.

James sufrió la lesión en la victoria del domingo contra los Memphis Grizzlies cuando el escolta Desmond Bane cayó en la pierna derecha de la estrella de los Lakers después de anotar una bandeja, lo que provocó que el jugador de la franquicia de Los Angeles cayera al suelo.

El personal médico del equipo evaluó a James y tomó la decisión de no permitirle jugar. James no probó el tobillo en la cancha el martes.

James se perdió 26 partidos la temporada pasada por un esguince en el tobillo derecho, pero Vogel dijo que la estrella de los Lakers no agravó esa lesión.

"El mismo tobillo. Lugar diferente. Lesión diferente", comentó Vogel.

Los Lakers jugarán partido consecutivo, el miércoles, cuando viajen hasta Oklahoma City, y Vogel no descartó el regreso de James contra los Thunder.

"Cuestionable. Voy a ver cómo se siente", señaló Vogel. "Está en el día a día, y mañana será evaluado nuevamente, verá cómo es el dolor y tomará una decisión en ese momento".

James, de 36 años, está promediando 26 puntos; 6,3 rebotes y 5,3 asistencias en el comienzo de temporada 1-2 de los Lakers.