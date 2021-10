Las 5 fotos de Yoss Hoffman que arrasan en Instagram

Yoss Hoffman (@justyoss) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en su cuenta de Instagramque no te puedes perder. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 882.734 de interacciones entre sus followers.

En una videollamada que tuve con mi familia vieron a Sookie y a Teo acostados junto a mí y me preguntaron que dónde estaba Steewy y les dije que en la sala, me preguntaron si ya no podía subir las escaleras, pero les comenté que no tiene ningún problema para subirlas sino que él prefería quedarse abajo y ya cuando es hora de dormir tengo que ir por él para llevarlo a la recámara. Me dijeron entonces: “Está esperando a que llegue Yoss”… No aguanté, lloré, porque es muy probable que así sea, ya que siempre está viendo hacia la puerta. Se lo comenté a Yoss, lloró… y después escribió esto: “Steewy, mi ñeñe precioso… En el momento en el que Gerardo me contó como Steewy se queda esperándome todos los días y noches en el taburete azul de la sala viendo hacia la puerta rompí en lágrimas, mi ñeñe hermoso, mi primer perrijo, la conexión que tenemos desde hace más de 11 años es increíble y el amor puro y leal que sentimos recíprocamente es INMENSO. Obvio me acordé de “Hachiko”, de verdad nunca me imaginé que me fuera a pasar algo así. Ñeñe hermoso, ojalá pudiera escucharte o algo, no te abandoné y voy a regresar contigo, te extraño tanto. Sin duda esto conmueve mi corazón y me dan más ganas y fortaleza para ya estar junto a mis ñeñes. No sé cuánto tiempo nos quede de vida, pero el tiempo que pueda estar con ellos lo voy a aprovechar al máximo dándoles todo mi amor. Gracias por esperarme Steewy, muero de ganas de abrazarte y besarte. Gracias por demostrarme lo que es el amor puro e incondicional. Gracias por ser un maestro para mí y enseñarme lo que es el amor y la conexión tan hermosa que hay entre perritos y humanos. Te amo ñeñe, cuando te pueda volver a ver no te soltaré mi gordito precioso.” Publicado por G.G.





Hoy que visité a Yoss me compartió un pequeño texto que escribió: “En mi paseo de todos los días cuando salgo al aire libre, observo unos nidos de palomitas que casi siempre están acurrucados, a veces los veo haciéndose piojito y me salen las lágrimas pensando en que me hace falta mi “palomito”… lo que daría por hacerle piojito y estar en nuestro “nido”. Hoy me encontré al palomito bebé en el piso. Sentí tan bonito, me daban ganas de acariciarlo, estaba aprendiendo a volar. Fui testigo de meses del amor de sus papás cuidándolo y ahora sí, ¡A VOLAR!. No les puedo explicar la satisfacción de solamente observarlo, observar la belleza de la naturaleza, la belleza del amor de la familia. Extraño mi nido y a mi familia. Me alegro por los palomitos y deseo que nunca sean separados o que alguno fuera privado de volar por la mano del hombre. El humano inconsciente que al destruir la naturaleza se destruye a sí mismo. Los quiero Yoss.” Publicado G.G.





Hoy en visita Yoss me preguntó: “¿Cómo me veo?” A lo que respondí: “¡HERMOSA como siempre!” Yoss escribió lo siguiente: “¿Saben hace cuánto no me veo en un espejo? No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está, me dicen que me veo más delgada y sólo siento cómo el poco músculo que había hecho con ejercicio ya se fue, igualmente la fuerza que había logrado disminuyó. Lo único que mantengo es mi flexibilidad a través del yoga, gracias a la práctica sigo conectando cuerpo, mente y espíritu. Pero es interesante desapegarte de tu “yo” físico, es interesante no darle importancia a todo lo superficial que antes lo hacía, que si el grano, que si la panza, que si los brazos, que si se me ven las ojeras… Realmente nada de eso tiene relevancia aquí. Mi aspecto es lo menos importante y eso me hace reflexionar sobre cuánto tiempo invertía en modificarlo o mantenerlo, realmente no es necesario. ¿Quién me va a juzgar por eso? Y eso no quiere decir que ya me vaya a descuidar y no me vuelva a ver en el espejo y quitarme un grano o maquillarme, simplemente es observar que no tiene la importancia que la sociedad le da. Buscan la perfección física que no existe ni si quiera en sus mentes, en lugar de aceptar la imperfección de lo que es, siempre y cuando sea SANO y cuides tu cuerpo. A veces queremos vernos como otras personas pero la realidad es que te vas a ver como TÚ y ya, si les gusta o no es todavía menos importante. Es una experiencia interesante no estar apegado con tu forma o con tu aspecto físico porque te da la oportunidad de ir hacia el interior y conectar con tu “yo” interno, no con la imagen que has creado de ti. Hagan la prueba algunos días si pueden y observen cómo se sienten y regresen a comentarlo. Los quiero Yoss”. Publicado por G.G.





Yoss escribió los siguiente: “Stoppers, en la reflexión desde la cárcel de hoy les quiero compartir que tengo un amigo que siempre que me pasa algo feo me manda la misma historia, es la historia del rey y su anillo que dice: “Esto también pasará” y sí, no hay gran revelación en eso; esto que acabas de leer ya pasó, los momentos buenos, malos o grises pasan y pasan constantemente. ¿Cómo vives el “esto también pasará”?, lo vives en el futuro, cuando el objetivo es estar en el presente. TODOS vamos a pasar. Hoy les cambio esa frase por “esto también me pasó” y no, no es una frase para vivir en el pasado, es una frase más fuerte. “Esto también me pasó”, estamos hechos de experiencias, ¿Qué sería del ser humano sin las experiencias? y lo importante de esas experiencias es: ¿Qué vas a hacer con ellas?, ¿Qué aprendiste?, ¿Qué puedes compartirle a los demás que les sea útil? Todo pasa y todo pasa para algo y ese algo es aprender. ¿Qué aprendiste con esa experiencia?. Esto que estoy viviendo actualmente también me pasó y me ha ayudado a aprender y cuestionar absolutamente todo. Así que no es importante recordar que las cosas pasarán ya que es obvio, lo importante es mientras pasa. Y a ti ¿Qué también te pasó?, ¿Qué hiciste con eso?, ¿Qué actitud tomaste? Los quiero Yoss” Publicado por G.G.





Platicando con Yoss acerca del libro que estoy leyendo, escribió lo siguiente: “Estar en este lugar lleno de puras mujeres, mujeres privadas de su libertad y mujeres trabajadoras, me ha permitido conocer a mujeres completamente diferentes, de diferentes lugares, diferentes estilos de vida y diferentes comunidades. Platicar con ellas y conocer aunque sea un poco de su historia de vida es un abrir de ojos impresionante. He aprendido mucho sobre las “minorías” y he reflexionado mucho acerca de la lucha de las mujeres desde hace años y es interesante cómo existimos más mujeres que hombres pero la lucha continúa y eso es hablando de nosotras que en realidad somos “mayoría”. Si comenzamos a ver a cada grupo segregado, sus carencias, limitaciones y sufrimientos… ¡UFF! Son millones de historias que aún no se han contado o que no nos hemos enterado. Algunos dirán lo típico que es que “ves las cosas desde tu privilegio” pero no es correcto. Más bien no vemos las cosas por nuestra inconsciencia. ¿Cómo ver más allá de tu burbuja o tu círculo?… La única manera es saliendo de ahí, conociendo personas con las que tal vez jamás habrías platicado. La vida me trajo aquí con varios propósitos y uno de ellos es darle voz a estas personas, estas historias. Porque entre minoría y minoría terminamos siendo una mayoría que no hemos conocido por vivir inconscientemente. Los quiero Yoss”. Publicado por G.G.

Yoseline Hoffman Badui, nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México. Mejor conocida como YosStop, es una famosa YouTuber mexicana que comenzó su carrera en las redes sociales en 2010 a través de Twitter.

Luego continuó subiendo contenido en Facebook y finalmente en YouTube el 5 de marzo de 2011, cuando tenía 19 años y todavía estaba estudiando su carrera universitaria; lo hizo para utilizar la plataforma como una forma de realizar sus propios proyectos. En sus canales de YouTube, YosStoP y JuStYosS publica videos de contenido variado como escenas cómicas, vlogs, series, parodias y colaboraciones con otros YouTubers.

Yoss participó como actriz en TV Azteca, TVC y Canal 11, así como para Televisa en La Rosa de Guadalupe. En los últimos años fue conductora de algunos programas del canal Telehit y realizo una cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.