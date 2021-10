La Prensa oficial china: más impagos de inmobiliarias, pero con impacto limitado

El logotipo de Evergrande Center cuelga fuera de un edificio en Shanghai, China.EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/ Archivo

Shanghái (China), 27 oct (EFE).- "Un par" más de inmobiliarias chinas incurrirán en el impago de sus bonos antes de que termine el año, avanzó la prensa oficial china, que asegura que la crisis de liquidez de varias empresas del sector no se traducirá una situación de inestabilidad ya que el impacto será "limitado".

En un artículo publicado anoche, el rotativo nacionalista Global Times cita a expertos del sector que pronostican más impagos debido a la combinación de la ralentización del mercado -los precios de las viviendas nuevas experimentaron en septiembre su primera caída intermensual desde 2015- y de las restricciones impuestas por Pekín al acceso a la financiación bancaria para las inmobiliarias más endeudadas.

Hasta el momento, según datos citados por el portal de noticias económicas Yicai, nueve promotoras chinas han incumplido con las obligaciones de sus bonos 'offshore' denominados en dólares en 2021.

La última de ellas es Modern Land, una inmobiliaria dedicada a viviendas de bajo consumo de energía, que ayer anunció que no pudo devolver a tiempo los 250 millones de dólares y los intereses correspondientes (un 12,85 %) de un paquete de bonos 'offshore' por "problemas de liquidez inesperados" debidos a la pandemia, la situación macroeconómica y "el entorno de la industria inmobiliaria".

Las otras ocho son Oceanwide, Fantasia, China Fortune, Sunshine 100, Tianfang, Tahoe, Sinic y Sichuan Languang.

Estos nueve grupos, apuntó Yicai, deben unos 28.100 millones de dólares en conjunto.

Sin embargo, Hui Jianqiang, director de investigación de la agencia de información inmobiliaria China Real Estate Appraisal, aseguró en declaraciones a Global Times que los impagos son y serán "incidentes aislados" y que el "panorama general del sector sigue siendo sólido".

Ese diario también cita informaciones que apuntan que más de las inmobiliarias cotizadas en los mercados de la China continental (Shanghái y Shenzhen) informarán de una caída de beneficios en el tercer trimestre, y otras que indican que las 50 mayores compañías del sector -que cuenta con más de 90.000 en todo el país- todavía mantienen un buen rendimiento y una capacidad de resistencia "normal" ante los riesgos.

Las miradas de los inversores internacionales están puestas sobre el sector desde hace algo más de un mes, especialmente debido a la aparente crisis de liquidez del endeudado gigante Evergrande, que la semana pasada evitó sobre la bocina el impago de los intereses de un bono 'offshore', aunque tiene múltiples pagos similares por delante.

Evergrande acumula un pasivo total superior a los 300.000 millones de dólares, de los que unos 37.000 millones se corresponden a deuda que ha de devolver antes de julio de 2022.

Aunque la prensa oficial china se ha prodigado mucho menos que los medios internacionales a la hora de cubrir esta situación, anoche Global Times apuntó: "Los impagos de bonos denominados en dólares todavía generan temores, pero los analistas también indican que no hay necesidad de dar bombo al asunto, ya que los inversores extranjeros que compraron esos bonos conocían los riesgos".

Las autoridades chinas, que han mantenido un perfil bajo durante las últimas semanas a la hora de abordar este asunto, ya han reclamado a las inmobiliarias que emitieron bonos en el exterior que les informen esta misma semana de su situación al respecto de esa deuda.

Ayer, la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (CNRD, principal órgano de planificación económica del país) reveló que había convocado a empresas de "algunos sectores clave", sin mencionar específicamente al inmobiliario, para reclamares que se "preparen activamente" para el pago de los bonos 'offshore' y sus intereses correspondientes.