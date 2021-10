La NFL no publicará resultado de investigación a los Washington Football Team

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, en una imagen de archivo. EFE/ Larry W. Smith

Nueva York, 26 oct (EFE).- El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, subrayó este martes la decisión de la liga de que no hará públicos los resultados de su investigación sobre la cultura de acoso laboral en el Washington Football Team, antiguos Washington Redskins.

Además subrayó que el anonimato de las personas que cooperaron con la investigación era una prioridad demasiado alta como para permitir que la liga lo haga público.

El comisionado indicó después de seis horas de reuniones de propietarios de la NFL en el centro de Manhattan, que "somos muy conscientes de asegurarnos de proteger a los que se presentaron. Esa fue una prioridad muy alta".

Lo anterior, aunque la investigación ha sido criticada nuevamente en las últimas semanas después de que algunos de los correos electrónicos incluidos en ese proceso de investigación se hicieran públicos, dando como resultado la renuncia de Jon Gruden, entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas.

En ellos, Gruden utilizó un lenguaje racista, anti-gay y misógino que la liga ha denunciado, pero se negó a publicar más correos electrónicos.

La presión continúa sobre la NFL, luego de que el martes, dos exempleados del equipo de fútbol de Washington llegaron al hotel donde se reunían los propietarios, llevando copias de una carta que enviaron a la liga pidiendo que se hicieran públicos los resultados de la investigación.

Mencionaron específicamente al dueño del equipo de Washington, Daniel Snyder, quien como resultado de la investigación, según Goodell, no ha sido parte de las actividades de la franquicia durante los últimos meses.

La esposa de Snyder, Tanya, codirectora ejecutiva, se ha hecho cargo de las operaciones diarias y el equipo fue multado con 10 millones de dólares a raíz de la investigación.

"Creo que se le ha hecho responsable", dijo Goodell sobre Snyder.

Agregó que "más importante aún, se tomaron medidas para asegurarse de que no vuelva a suceder".

El comisionado también dijo que la liga espera cooperar con una investigación del Congreso sobre su investigación.

Dos miembros del comité de supervisión de la Cámara de Representantes escribieron a la liga la semana pasada diciendo que estaban buscando más información sobre la investigación de mala conducta en el lugar de trabajo con el equipo de fútbol de Washington.