La hondureña Lizzi Bustillo gana Premio Nacional de Narrativa Infantil

La hondureña Lizzi Bustillo gano hoy el Premio Nacional de Narrativa Infantil, en su décimo primera edición, convocado de manera conjunta por el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), (Honduras). EFE/Humberto Espinoza

Tegucigalpa, 26 oct (EFE).- La hondureña Lizzi Bustillo se hizo acreedora este martes al Premio Nacional de Narrativa Infantil, en su décima primera edición, convocada de manera conjunta por el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), la Embajada de España en Honduras y Santillana Honduras.

"El concurso lo encontré buscando en Internet, leí la convocatoria y me pareció una excelente oportunidad para empezar en el mundo de la escritura. Gracias a Dios acerté y estoy empezando a publicar este libro", dijo escuetamente la ganadora del concurso, de 19 años, con la obra "Una amiga verde".

Agregó que antes solo escribía sobre su historia, pero no se consideraba una escritora porque tenía "miedo" de que la obra que pudiera publicar no fuera "lo suficiente buena".

"Pero al ganar pienso que superé mis propias expectativas", enfatizó la joven hondureña, que tiene preferencia por la literatura infantil, "porque gracias a ella entendemos cómo es la mente de los niños, cómo actúan y por qué actúan".

El concurso también fue convocado por la Secretaría de Educación de Honduras y la Dirección de Cultura, Artes y Deportes.

El director del Área de Lectura para Centroamérica Norte de la Editorial Santillana, David Izquierdo, indicó que la novela de Lizzi Bustillo está siendo lanzada en el modo impreso bajo el sello juvenil "Loqueleo".

Añadió que la obra ganadora está dirigida "a un segmento infantil, de pequeños lectores o lectores iniciales", y es una gran oportunidad para "la promoción de las artes y específicamente de la creación y composición literaria".

"'Una amiga verde' es una novela que aborda una temática espectacular que nos llama a la reflexión sobre el cuidado y la preservación del medioambiente", subrayó Izquierdo.

El CCET indicó en un comunicado que el Premio Nacional de Narrativa Infantil y Juvenil ha sido convocado cada año con el objetivo fundamental de estimular la creación literaria dirigida a niños y jóvenes.

La convocatoria para presentar obras cerró a finales de 2020 con 23 postulaciones en ambas categorías, infantil y juvenil.

Para elegir la obra ganadora se integró un jurado con representantes de las instituciones convocantes; Gladys Aguilera, de la Secretaría de Educación; Maria Elena Banegas, por Santillana Honduras; Eduardo Bahr, representando a la Dirección de Cultura, y José Carlos Balaguer, al Centro Cultural de España en Tegucigalpa.

El jurado señaló que "la obra -de Lizzi Bustillo- cumple con la adecuación a un público infantil demostrando claridad y coherencia narrativa".

Además, Lizzi "nos enseña la importancia de dos cosas que vale la pena atesorar: la amistad y el medioambiente".