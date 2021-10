La firmeza del líder mide la recuperación del Celta

Imagen de archivo de un partido entre Real Sociedad y Celta de Vigo. EFE/Juan Herrero.

Vigo/San Sebastián, 27 oct (EFE).- La Real Sociedad, aún sin su capitán Mikel Oyarzabal, afronta este jueves otro exigente examen ante el Celta de Vigo, que encara el desafío de doblegar al líder de LaLiga Santander con el ánimo disparado tras golear al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez (0-2).

Los donostiarras están en racha. Llevan doce partidos de competición sin perder -la mejor marca con Imanol Alguacil-, ya son segundos en su grupo europeo de Liga Europa y han superado el importante obstáculo del Atlético de Madrid en la última jornada con el empate para seguir líderes, a la espera de que el Real Madrid y Sevilla recuperen sus partidos aplazados.

El conjunto txuri urdin solo ha perdido uno de los cinco últimos encuentros que ha jugado en Balaídos y el año pasado ganó con una de las exhibiciones a las que ha acostumbrado a sus aficionados en los últimos tiempos (1-4).

Imanol Alguacil recupera al lateral zurdo Aihen Muñoz, que cumplió sanción en el Wanda Metropolitano, es probable que la novedosa alineación que opuso ante los atléticos no tenga continuidad y que la Real vuelva a un dibujo más habitual, con una defensa de cuatro y un centro de la zaga en el que Zubeldia, Aritz y Le Normand aspiran a dos puestos.

Otra de las incertidumbres está adelante después de los buenos minutos que hicieron los dos Alexander, Isak y Sorloth. Alguacil podría repetir formula con la pareja de gigantes o apostar también por jugadores más móviles que complementen al sueco, quien parece más indiscutible por el momento de forma que atraviesa. Regresará probablemente a la convocatoria Martin Zubimendi pero Ander Barrenetxea todavía no.

El equipo de Eduardo “Chacho” Coudet medirá su recuperación consciente de que el equipo vasco no pierde desde la primera jornada liguera por el Barça (4-1), y que viene de poner contra las cuerdas al Atlético de Madrid (2-2).

El técnico argentino del Celta dará, en principio, continuidad al once que alineó en Getafe, donde los suyos recuperaron las señas de identidad que lo caracterizaron el curso pasado: solidez defensiva, presión al rival tras pérdida y efectividad en ataque.

El gran rendimiento ofrecido por Fran Beltrán como pivote defensivo y la necesidad de tener a un futbolista de buen toque como Denis Suárez para quitarle la pelota al equipo de Imanol Alguacil hará que Coudet no fuerce la vuelta del internacional peruano Renato Tapia, que arrancará el partido en el banquillo.

Tampoco se espera que retoque el centro de la defensa, donde el ghanés Joseph Aidoo se ha asentado como pareja del colombiano Jeison Murillo por delante del mexicano Néstor Araujo, al que los viajes con su selección han perjudicado en la carrera por la titularidad.

Alineaciones probables:

Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Muñoz; Merino, Silva, Guevara; Januzaj, Isak y Portu.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz)

Estadio: Balaídos

Hora: 19:00 (17.00 GMT)

--------------------------------------------------------------------

Puestos: Celta (14º, 10 puntos); Real Sociedad (1º, 21 puntos)

La clave: Las contras de ambos equipos

El dato: La Real ha ganado en tres de sus últimas cuatro visitas a Vigo

La frase: Nolito: “La Real no es líder por casualidad”

Ambiente: Balaídos se vacía y el club sube el precio de las entradas