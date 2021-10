Kate del Castillo no puede "dejar de pensar" en la orca cautiva Lolita

Fotografía de archivo en la que se registró a la actriz mexicana Kate del Castillo, al posar durante una entrevista con Efe, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Armando Arorizo

Miami, 27 oct (EFE).- La actriz mexicana Kate del Castillo escribió este miércoles una carta al director ejecutivo de la empresa que va a ser la nueva propietaria del Miami Seaquarium para que le dé a la orca Lolita, cautiva desde hace 51 años en ese recinto, la oportunidad de nadar en libertad junto a su familia.

La carta fue difundida por la sección latina de PETA (Personas por un Trato Ético hacia los Animales) que lleva años reclamando la liberación de Lolita.

"No puedo dejar de pensar en Lolita, la única orca en Miami Seaquarium", escribió la protagonista de "Ingobernable" y "La reina del sur" en su carta al director ejecutivo de la mexicana The Dolphin Company, Eduardo Albor.

"Ha estado nadando en círculos por más de medio siglo y está en sus manos brindarle alivio y darle una segunda oportunidad en la vida, en un santuario costero", subraya.

En agosto pasado, la compañía Palace Entertainment, filial del grupo español Parques Reunidos, anunció un acuerdo para vender a la mexicana The Dolphin Company el Miami Seaquarium por un monto no revelado.

Las dos compañías indicaron que el Miami Seaquarium seguirá en manos de la actual administración hasta que se cumplan "ciertas condiciones relacionadas con la asignación de licencias, permisos y contratos", lo cual esperan para fines de este año.

Abierto desde 1955 en una isla de la Bahía Vizcaína, entre Miami y Key Biscayne, el Miami Seaquarium, en cuyas instalaciones se filmó en los años 60 la famosa serie Flipper, es una de las atracciones más populares de la zona, con 500.000 visitantes al año, según sus propias cifras.

Pertenece a Palace Entertaiment desde agosto de 2007, cuando compró el parque a MidOcean Partners por 330 millones de dólares, según se anunció por aquel entonces.

LOLITA NECESITA UN "HÉROE"

En su carta, Del Castillo recuerda que dos ballenas beluga, Little White y Little Grey, fueron llevadas por la empresa británica Merlin Entertainments desde un parque marino en China a un santuario costero en Islandia y le señala a Albor que podría ser un "héroe" y decidir "hacer lo mismo por Lolita ahora".

Según la actriz, científicos, investigadores y expertos en la materia han avalado "los santuarios costeros, caletas oceánicas seguras donde las orcas antes cautivas pueden prosperar en el mar mientras continúan recibiendo alimento y atención veterinaria como parte del proceso de rehabilitación".

Del Castillo menciona el informe de una reciente inspección federal al acuario que reveló "violaciones al bienestar animal", como "forzar a Lolita a realizar trucos que probablemente lesionaron su mandíbula y actuar varias veces en contra de las indicaciones de sus propios veterinarios".

"Durante los últimos 51 años, Lolita ha sufrido en el tanque de orcas más pequeño del mundo. Fue secuestrada y apartada de su familia y ha padecido una existencia que no le desearía a mi peor enemigo", subraya.

La actriz dice que todavía hay tiempo para que Lolita sienta las corrientes oceánicas y viva como debe vivir una orca. "Su familia todavía nada en las aguas del noroeste del Pacífico, y la orca que muchos creen que es su madre aún está con vida", agrega.

La carta finaliza con un recordatorio a Albor; "todos los ojos estarán puestos en usted para que haga lo correcto". EFE

