Julia Otero, con nuevo look, reaparece más fuerte que nunca en su lucha contra el cáncer

01-01-1970 66 Edición de los Premios Ondas 2019 14 noviembre 2019 Jose Irún (fotográfo oficial Premios Ondas) / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 14/11/2019 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 27 (CHANCE)



Julia Otero nos ha vuelto a demostrar a todos que es una mujer fuerte y luchadora. Tras algunas semanas alejada del foco mediático, la periodista ha reaparecido en redes sociales con nuevo look y planes de futuro de lo más ambiciosos.Inmersa en la lucha contra el cáncer que sufre desde hace algunos meses y que le obligó a retirarse temporalmente de la radio, Julia anuncia que pronto volverá al trabajo con más fuerza que nunca: "Falta ya poco para la vuelta a #OndaCero y a @juliaenlaonda. Espero el permiso de los #BatasBlancas" explica Julia en redes sociales. Con sentido del humor en cuanto a los cambios físicos que han dejado el cáncer a su paso, Julia se ha aliado con estos cambios para verse mejor que nunca: "Nuevo look. Pelo debilitado pedía corte, y sí, más delgada. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca".Agradecida a todas esas personas que la han acompañado en este proceso tan complicado y que le han demostrado el cariño de forma incondicional, Julia explica que cada día está más cerca de la recupeeración absoluta. "No quedó ni una aunque ya sabéis que son 5 los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado" ha terminado explicando la periodista en la foto que ha compartido con sus seguidores.Poco a poco la periodista vuelve a la normalidad con el apoyo incondicional de las personas que más la quieren, entre ellos su pareja desde hace años Josep Martínez, que se ha convertido en un apoyo incondicional para ella en este bache.