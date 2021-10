Jhon Murillo, el veterano del Tondela que sueña con jugar en España

Jhon Murillo (i). EFE/EPA/PAULO NOVAIS

Lisboa, 27 oct (EFE).- El extremo venezolano Jhon Murillo es noticia esta semana en Portugal ya que a sus 25 años se ha convertido en el jugador más veterano del Tondela con 151 partidos en Primera. Sueña con jugar en España y lo primero que hizo tras llegar a Europa fue comprarle una casa a su madre.

En una entrevista con Efe reconoce que pasaba dificultades en el Zamora de Venezuela, antes de dar el salto a Europa tras ficharlo el Benfica, y no se olvida del sacrificio que hacía su mamá para ahorrar algo de dinero y comprarle unas botas de fútbol.

Seguidor desde niño del FC Barcelona, sueña con jugar algún día en la Liga española.

El extremo, 33 veces internacional con Venezuela, destaca, de entre todos los compañeros de vestuario que ha tenido, al ahora jugador del Levante Pepelu, por su humildad.

Se siente muy cómodo en el Tondela, con quien acaba contrato este año, y forma parte del elenco de futbolistas de un club modesto que preside el español David Belenguer al que ve en poco tiempo luchando por puestos europeos.

- Pregunta: Se ha convertido en el veterano del Tondela y uno de los más experimentados de la Liga portuguesa con sólo 25 años.

- Respuesta: Cuando uno mira las cifras de partidos, uno nunca se lo imagina. Los dos primeros años vine cedido del Benfica. Y ya cumplí 151 partidos en Primera, algo que nunca imaginé, es un orgullo. La verdad es que son seis temporadas, estoy muy contento, encantado, muy feliz. Y durante todos esos años Tondela permaneció en Primera.

- P: Evolución en estos años en Portugal.

- R: Desde que llegué a Portugal he crecido muchísimo, funciones que no hacía en Venezuela. He mejorado muchas cosas. Antes era muy de banda, vertical, vertical. Tácticamente mejoré mucho. Sobre todo en el juego interior que cada vez me pedían más. Ahora he mejorado mucho el juego interior, y marco goles por dentro.

- P: Dos entrenadores españoles seguidos en Tondela, Natxo González y Pako Ayestarán.

- R: Natxo González fue un técnico que nos inculcaba juego interior, salida de pelota. Con Pako me ha ido bastante bien, vio donde yo puedo aportar más y me ha hecho crecer bastante. He aprendido muchísimo. Hemos hablado muchísimas veces, me dice que soy un jugador muy importante para el club. Estoy muy cómodo. Este inicio de Liga está siendo muy bueno para mí.

- P: En estos años, el compañero que más le ha llamado la atención, por su juego, por su forma de ser.

- R: Ha habido excelentes grupos. Pepelu (hoy, jugador del Levante), estuve con él y es un chico muy centrado, humilde, muy cariñoso con todos los compañeros. Luchó para jugar en la Primera de España y ahora está dando sus frutos.

- P: ¿Hasta dónde puede llegar el Tondela?

- R: Cada temporada ha mejorado mucho como club y también el nivel de los jugadores que llegan. Muy pronto estará peleando para las competencias europeas. Cada día hay jugadores con más calidad.

- P: Qué metas tiene Jhon Murillo.

- R: Lo primero, terminar bien esta temporada, es mi último año de contrato, Tondela es un club que lucha por no descender. Quiero ir a un club en la lucha para estar en posiciones europeas. Pero ahora estoy centrado en Tondela.

- P: ¿Hubo algunos acercamientos de otros clubes?

- R: Tuve en pretemporada un par de ofertas, de un club que pelea por posiciones europeas. Pero el país y las condiciones no me llenaban. Hace tres semanas también tuve otra, no de mi agrado. Lo importante es el día a día. Mi primera opción es quedarme en Europa.

- P: Cuál es su sueño, en qué Liga le gustaría jugar.

- R: Yo quiero jugar en España, donde quiero ir sí o sí es a España.

- P: ¿De qué equipo es en España?

- R: Soy del Barcelona.

- P: No olvida sus humildes raíces.

- R: Jugaba en el Zamora (Venezuela). Había dificultades, vivía en la casa-club, no fue fácil. Yo vengo de pueblo, soy un luchador. No nos sobraba el dinero, más bien faltaba un poquito. Viví siempre con mi mamá y mi hermano. Mi mamá tenía que dejarme dinero en Zamora para comprarme las botas. Hacía mucho esfuerzo, ahorraba del restaurante que tenía. Estoy muy agradecido por ella, por su esfuerzo.

- P: ¿Se vendrá su mamá a Portugal algún día?

- R: No le gusta Portugal por el frío. Lo primero que hice con la venta del Zamora al Benfica fue comprarle una casa a mi mamá, porque ella no quería salir de El Nula (Venezuela). Estoy con la misma novia que tenía allí, la madre de los dos niños que tenemos. No hay que dejar de luchar, yo pasé muchas dificultades.

- P: 33 veces internacional con Venezuela.

- R: Hay una camada muy buena de jugadores, pero no estamos en muy buen momento. Está difícil el Mundial pero hay una generación muy buena y hay terminar de la mejor manera la eliminatoria.

Carlos García